Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.11.2025 | 15:55

Stefán til Englands?

Stefán Ingi Sigurðarson er eftirsóttur leikmaður.
Stefán Ingi Sigurðarson er eftirsóttur leikmaður. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Lið á Englandi hafa áhuga á að fá knattspyrnumanninn Stefán Inga Sigurðarson í sínar raðir en hann hefur spilað vel með Sandefjord í norsku úrvalsdeildinni.

Stian de Wahl, blaðamaður Nettavisen, greindi frá þessu á dögunum í norsku hlaðvarpi á vegum Football.tv. 

Stefán hefur raðað inn mörkum í norsku deildinni og hefur hingað til skorað fimmtán mörk í 26 leikjum.

Samkvæmt Stian de Wahl hafa lið í ensku B-deildinni sýnt áhuga á honum en Djurgården í Svíþjóð og lið í Hollandi og Póllandi hafa einnig áhuga.

