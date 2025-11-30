Stefán til Englands?

Lið á Englandi hafa áhuga á að fá knattspyrnumanninn Stefán Inga Sigurðarson í sínar raðir en hann hefur spilað vel með Sandefjord í norsku úrvalsdeildinni.
Stian de Wahl, blaðamaður Nettavisen, greindi frá þessu á dögunum í norsku hlaðvarpi á vegum Football.tv.
Stefán hefur raðað inn mörkum í norsku deildinni og hefur hingað til skorað fimmtán mörk í 26 leikjum.
Samkvæmt Stian de Wahl hafa lið í ensku B-deildinni sýnt áhuga á honum en Djurgården í Svíþjóð og lið í Hollandi og Póllandi hafa einnig áhuga.