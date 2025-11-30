Víkingar tryggðu sér meistaratitilinn

Viking frá Stavanger varð í dag norskur meistari í knattspyrnu karla í fyrsta skipti í 34 ár eftir stórsigur á Vålerenga, 5:1, í lokaumferð úrvalsdeildarinnar.
Víkingar þurftu sigur í dag, þá væri titillinn þeirra, þar sem þeir voru með eins stigs forskot á meistara síðasta árs, Bodö/Glimt fyrir lokaumferðina. Bodö/Glimt vann Frederikstad, 5:0, en mátti sætta sig við að missa titilinn í hendur Víkinganna.
Hilmir Rafn Mikaelsson, framherji 21-árs landsliðsins, var varamaður hjá Viking í dag en kom ekki við sögu. Hann lék 12 af 30 leikjum liðsins og skoraði tvö mörk.