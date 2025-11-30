Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.11.2025 | 17:58

Víkingar tryggðu sér meistaratitilinn

Hilmir Rafn Mikaelsson í leik með 21-árs landsliðinu í haust. …
Hilmir Rafn Mikaelsson í leik með 21-árs landsliðinu í haust. Hann er norskur meistari. Ljósmynd/Árni Torfa

Viking frá Stavanger varð í dag norskur meistari í knattspyrnu karla í fyrsta skipti í 34 ár eftir stórsigur á Vålerenga, 5:1, í lokaumferð úrvalsdeildarinnar.

Víkingar þurftu sigur í dag, þá væri titillinn þeirra, þar sem þeir voru með eins stigs forskot á meistara síðasta árs, Bodö/Glimt fyrir lokaumferðina. Bodö/Glimt vann Frederikstad, 5:0, en mátti sætta sig við að missa titilinn í hendur Víkinganna.

Hilmir Rafn Mikaelsson, framherji 21-árs landsliðsins, var varamaður hjá Viking í dag en kom ekki við sögu. Hann lék 12 af 30 leikjum liðsins og skoraði tvö mörk.

mbl.is
Fleira áhugavert
Brúar bil fyrir fólk inn á markaðinn 600 þúsund krónum ríkari eftir ferð í Silfurskálann Björguðu ferðamönnum sem voru fastir Viljiði mjólk og kleinur?
Fleira áhugavert
Vegir líklega flughálir „Ætti kannski ekki að koma á óvart“ Brúar bil fyrir fólk inn á markaðinn Rússland veit að NATO er tilbúið