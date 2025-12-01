Farinn frá belgíska félaginu

Knattspyrnumaðurinn Atli Barkarson hefur rift samningi sínum við belgíska félagið Zulte-Waregem.
Atli lék með Zulte-Waregem á síðasta tímabili þegar liðið vann B-deildina en hann kom þangað eftir þrjú ár með Sönderjyske í Danmörku.
Hann þurfti að gangast undir aðgerð á öxl og hefur ekki fengið tækifæri á þessu tímabili eftir að hann varð leikfær á ný.
Atli er 24 ára gamall vinstri bakvörður, uppalinn hjá Völsungi á Húsavík, og lék alla leiki Víkings tímabilið 2021 þegar hann varð Íslands- og bikarmeistari með því.