Farinn frá belgíska félaginu

Atli Barkarson er farinn frá Zulte-Waregem.
Atli Barkarson er farinn frá Zulte-Waregem. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Knattspyrnumaðurinn Atli Barkarson hefur rift samningi sínum við belgíska félagið Zulte-Waregem.

Atli lék með Zulte-Waregem á síðasta tímabili þegar liðið vann B-deildina en hann kom þangað eftir þrjú ár með Sönderjyske í Danmörku.

Hann þurfti að gangast undir aðgerð á öxl og hefur ekki  fengið tækifæri á þessu tímabili eftir að hann varð leikfær á ný.

Atli er 24 ára gamall vinstri bakvörður, uppalinn hjá Völsungi á Húsavík, og lék alla leiki Víkings tímabilið 2021 þegar hann varð Íslands- og bikarmeistari með því.

