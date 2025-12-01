Fyrirliðinn kominn í ótímabundið leyfi

Ronald Araújo, fyrirliði knattspyrnuliðs Barcelona á Spáni, er kominn í ótímabundið leyfi frá störfum.
Þetta tilkynnti Hansi Flick, knattspyrnustjóri Barcelona, á blaðamannafundi í dag en Araújo, sem er 26 ára gamall, er lykilmaður í varnarleik liðsins.
Í frétt The Athletic kemur meðal annars fram að umboðsmaður leikmannsins hafi átt fund með Deco, yfirmanni knattspyrnumála hjá Barcelona, á dögunum.
„Þetta er persónulegt hjá honum, ég mun ekki tjá mig frekar um þetta,“ sagði Flick á blaðamannafundinum.
„Ég bið ykkur vinsamlegast um að virða hans einkalíf og sýna þessu skilning,“ bætti þjálfarinn við.