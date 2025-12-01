Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.12.2025 | 17:38

Fyrirliðinn kominn í ótímabundið leyfi

Ronald Araújo.
Ronald Araújo. AFP/Nicolas Tucat

Ronald Araújo, fyrirliði knattspyrnuliðs Barcelona á Spáni, er kominn í ótímabundið leyfi frá störfum.

Þetta tilkynnti Hansi Flick, knattspyrnustjóri Barcelona, á blaðamannafundi í dag en Araújo, sem er 26 ára gamall, er lykilmaður í varnarleik liðsins.

Í frétt The Athletic kemur meðal annars fram að umboðsmaður leikmannsins hafi átt fund með Deco, yfirmanni knattspyrnumála hjá Barcelona, á dögunum.

„Þetta er persónulegt hjá honum, ég mun ekki tjá mig frekar um þetta,“ sagði Flick á blaðamannafundinum. 

„Ég bið ykkur vinsamlegast um að virða hans einkalíf og sýna þessu skilning,“ bætti þjálfarinn við. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Engin upplýsingaóreiða í þetta sinn Bjóst við meiri fagmennsku Steinhús verður skiptimynt upp í meðferðarheimili Hættu við lendinguna eftir boð úr radarmæli
Fleira áhugavert
„Þetta var bara eitt af þeim rifrildum“ Steinhús verður skiptimynt upp í meðferðarheimili Hraðbankaræninginn fékk tvö og hálft ár Mikilvæg innsýn í hlutverk erfða
Loka