Jöfnuðu félagsmetið með stórsigri

Elías Rafn Ólafsson landsliðsmarkvörður í fótbolta og samherjar hans í danska meistaraliðinu Midtjylland jöfnuðu félagsmet í gær.
Þeir unnu þá stórsigur á Nordsjælland, 6:0, í dönsku úrvalsdeildinni og það hefur félagið aðeins einu sinni áður gert.
Það var árið 2004 þegar Midtjylland vann AB með sömu markatölu, 6:0.
Elías varði mark liðsins eins og hann hefur gert í 13 af 17 úrvalsdeildarleikjum þess á yfirstandandi tímabili en hann hefur auk þess spilað 10 af 12 Evrópuleikjum Midtjylland sem hefur líka átt góðu gengi að fagna í Evrópudeildinni í vetur.
Elías er þegar búinn að halda markinu hreinu tíu sinnum með Midtjylland á tímabilinu, fimm sinnum í úrvalsdeildinni og í fimm Evrópuleikjum.
Midtjylland er nú í öðru sæti úrvalsdeildarinnar með 35 stig, tveimur stigum á eftir toppliðinu AGF. Bröndby með 31 stig og FC Köbenhavn með 28 eru svo í næstu sætum.