Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.12.2025 | 9:40

Messi sló sextíu ára gamalt met

Lionel Messi fagnar í leikslok gegn New York City.
Lionel Messi fagnar í leikslok gegn New York City. AFP/Rich Storry

Lionel Messi hélt áfram að skrá nafn sitt í sögubækur fótboltans um helgina þegar hann lagði upp eitt marka Inter Miami í stórsigri á New York City, 5:1, í undanúrslitunum um bandaríska meistaratitilinn í knattspyrnu.

Þar með hefur Argentínumaðurinn átt 405 skráðar stoðsendingar fyrir félagslið og landslið á ferlinum og sló með því tæplega 60 ára gamalt met sem ungverski snillingurinn Ferenc Puskás átti.

Puskás er talinn hafa átt 404 stoðsendingar á löngum og glæsilegum ferli með Honvéd, Real Madrid og landsliðum Ungverjalands og Spánar á árunum 1943 til 1966.

Þriðji á listanum er svo Pelé, brasilíska goðsögnin, sem er skráður með 369 stoðsendingar. Johan Cruyff frá Hollandi átti 358 og Thomas Müller frá Þýskalandi, sem er enn að í Bandaríkjunum, er kominn með 352.

Messi hefur þar með komið að 1.301 marki í opinberum leikjum á ferlinum en hann hefur skorað 896 mörk fyrir félagslið og landslið.

Sigurinn á New York City tryggði liðinu sigur í Austurdeild MLS og kom liðinu í úrslitaleikinn um meistaratitilinn en Messi og samherjar hans mæta þar kanadíska liðinu Vancouver Whitecaps í Fort Lauderdale á Flórída næsta laugardagskvöld.

Inter Miami er meistari Austurdeildar MLS 2025.
Inter Miami er meistari Austurdeildar MLS 2025. AFP/Rich Storry
mbl.is
