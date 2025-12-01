Messi sló sextíu ára gamalt met

Lionel Messi hélt áfram að skrá nafn sitt í sögubækur fótboltans um helgina þegar hann lagði upp eitt marka Inter Miami í stórsigri á New York City, 5:1, í undanúrslitunum um bandaríska meistaratitilinn í knattspyrnu.
Þar með hefur Argentínumaðurinn átt 405 skráðar stoðsendingar fyrir félagslið og landslið á ferlinum og sló með því tæplega 60 ára gamalt met sem ungverski snillingurinn Ferenc Puskás átti.
Puskás er talinn hafa átt 404 stoðsendingar á löngum og glæsilegum ferli með Honvéd, Real Madrid og landsliðum Ungverjalands og Spánar á árunum 1943 til 1966.
Þriðji á listanum er svo Pelé, brasilíska goðsögnin, sem er skráður með 369 stoðsendingar. Johan Cruyff frá Hollandi átti 358 og Thomas Müller frá Þýskalandi, sem er enn að í Bandaríkjunum, er kominn með 352.
Messi hefur þar með komið að 1.301 marki í opinberum leikjum á ferlinum en hann hefur skorað 896 mörk fyrir félagslið og landslið.
Sigurinn á New York City tryggði liðinu sigur í Austurdeild MLS og kom liðinu í úrslitaleikinn um meistaratitilinn en Messi og samherjar hans mæta þar kanadíska liðinu Vancouver Whitecaps í Fort Lauderdale á Flórída næsta laugardagskvöld.