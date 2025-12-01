Misstu toppsætið en Mbappé í sögubækurnar

Real Madrid mistókst að ná aftur toppsæti spænsku 1. deildar karla í fótbolta í gærkvöld þegar liðið gerði jafntefli, 1:1, við Girona á útivelli.
Azzedine Ounahi kom Girona yfir í lok fyrri hálfleiks en Kylian Mbappé jafnaði fyrir Real Madrid úr vítaspyrnu um miðjan síðari hálfleik.
Þetta var 60. markið sem Mbappé skorar á árinu 2025 en þeir einu sem hafa gert betur en það eru Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Robert Lewandowski. Frakkinn gæti enn spilað sex leiki á þessu ári með Real Madrid í öllum mótum.
En jafnteflið þýðir að Barcelona er efst að 14 umferðum loknum með 34 stig, Real Madrid er með 33 stig, Villarreal 32 og Atlético Madrid 31 en þessi fjögur lið hafa náð talsverðu forskoti á þau næstu.