Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.12.2025 | 9:20 | Uppfært 11:08

Myndskeið: Hákon fagnaði sigurmarkinu vel

Hákon Arnar Haraldsson og Benjamin Andre fagna marki með Lille.
Hákon Arnar Haraldsson og Benjamin Andre fagna marki með Lille. AFP/Francois Lo Presti

Hákon Arnar Haraldsson landsliðsfyrirliði og samherjar hans í Lille fögnuðu vel og innilega glæsilegu sigurmarki sínu gegn Le Havre á útivelli í frönsku 1. deildinni í knattspyrnu í gærkvöld.

Lille var manni færri nær allan síðari hálfleikinn eftir rautt spjald í byrjun hans en á 88. mínútu skoraði samt Hamza Igamane sigurmarkið, 1:0, eftir flottan undirbúning Hákonar og Ethans Mbappé.

Eftir sigurinn er Lille í fjórða sæti, á eftir Lens, París SG og Marseille, og hefur nú unnið þrjá af síðustu fjórum leikjum sínum.

Markið og fögnuð Hákonar og félaga má sjá í myndskeiðinu:

