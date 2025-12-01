Myndskeið: Hákon fagnaði sigurmarkinu vel

Hákon Arnar Haraldsson landsliðsfyrirliði og samherjar hans í Lille fögnuðu vel og innilega glæsilegu sigurmarki sínu gegn Le Havre á útivelli í frönsku 1. deildinni í knattspyrnu í gærkvöld.
Lille var manni færri nær allan síðari hálfleikinn eftir rautt spjald í byrjun hans en á 88. mínútu skoraði samt Hamza Igamane sigurmarkið, 1:0, eftir flottan undirbúning Hákonar og Ethans Mbappé.
Eftir sigurinn er Lille í fjórða sæti, á eftir Lens, París SG og Marseille, og hefur nú unnið þrjá af síðustu fjórum leikjum sínum.
Markið og fögnuð Hákonar og félaga má sjá í myndskeiðinu:
Un scénario de fou, un but de fou et une célébration de fou 🤩— LOSC (@losclive) December 1, 2025
Hamza Igamane à la baguette 🪄 https://t.co/TkUEZDivcX pic.twitter.com/bV8vhWAvtb