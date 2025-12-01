Sú besta fótbrotnaði á æfingu

Aitana Bonmatí, besta knattspyrnukona heims, fótbrotnaði á æfingu með spænska landsliðinu í gær.
Hún var að búa sig undir seinni úrslitaleik Þjóðadeildarinnar gegn Þýskalandi annað kvöld, ásamt liðsfélögum sínum í æfingamiðstöð Spánverja í Las Rozas.
Í yfirlýsingu frá spænska knattspyrnusambandinu segir að hún hafi orðið fyrir óhappi á æfingunni þegar hún lenti illa og í læknisskoðun í gær hafi komið í ljós sprunga í sköflungi. Hún muni fara beint til Barcelona og hefja þar endurhæfinguna.
Spánn verður því án hennar í úrslitaleiknum í Madrid en liðin gerðu markalaust jafntefli í fyrri leiknum í Kaiserslautern á föstudaginn.
Óvíst er hve lengi hún verður frá keppni en spænskir fjölmiðlar búast við tveggja mánaða fjarveru ef hún er heppin en þurfi Bonmatí að gangast undir aðgerð sé viðbúið að hún verði frá í fjóra mánuði.
Hún ætti að geta náð að spila með Spáni í undankeppni HM sem hefst 14. apríl en þar er spænska liðið í riðli með Íslandi, Englandi og Úkraínu.