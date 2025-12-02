Barcelona með forskot á toppnum

Spánarmeistarar Barcelona eru með fjögurra stiga forskot á toppi spænsku 1. deildarinnar í fótbolta eftir sigur gegn Atlético Madrid í 19. umferð deildarinnar í Barcelona í kvöld.
Leiknum lauk með 3:1-sigri Barcelona en það var Alejandro Baena sem kom Atlético Madrid yfir á 19. mínútu.
Raphinha jafnaði metin fyrir Barcelona á 26. mínútu áður en Robert Lewandowski brenndi af vítaspyrnu fyrir Barcelona á 36. mínútu.
Það kom ekki að sök því þeir Dani Olmo og Ferran Torres bættu við sínu markinu hvor í síðar hálfleik.
Barcelona er með 37 stig á toppi deildarinnar, fjórum stigum meira en Real Madrid sem á leik til góða á Barcelona og mætir Athletic Bilbao á útivelli á morgun.