Leik sem hófst á sunnudag loksins lokið

Ajax og Groningen luku í dag leik í hollensku úrvalsdeild karla í fótbolta sem var hætt á sunnudaginn.
Staðan var 0:0 eftir sex mínútna leik þegar stuðningsmenn Ajax kveiktu í blysum og byrjuðu að skjóta flugeldum til heiðurs stuðningsmanni liðsins sem lést fyrr í mánuðinum.
Leiknum var hætt en honum haldið áfram í dag á heimavelli Ajax, án áhorfenda.
Ajax vann, 2:0, með mörkum frá Mika Godts og Aaron Bouwman.
Brynjólfur Willumsson lék í fremstu víglínu Groningen allan leikinn.
Ajax fór með sigrinum upp í fimmta sæti deildarinnar með 23 stig, fjórtán stigum á eftir toppliði PSV. Groningen er með 20 stig í áttunda sætinu en liðin voru jöfn fyrir leikinn.