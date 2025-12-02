Íþróttir | Fótbolti | mbl | 2.12.2025 | 15:21

Leik sem hófst á sunnudag loksins lokið

Aaron Bouwman fagnar seinna marki Ajax í dag en fyrir …
Aaron Bouwman fagnar seinna marki Ajax í dag en fyrir aftan hann má sjá Brynjólf Willumsson í grænum búningi Groningen. AFP/Olaf Kraak

Ajax og Groningen luku í dag leik í hollensku úrvalsdeild karla í fótbolta sem var hætt á sunnudaginn.

Staðan var 0:0 eftir sex mínútna leik þegar stuðningsmenn Ajax kveiktu í blysum og byrjuðu að skjóta flugeldum til heiðurs stuðningsmanni liðsins sem lést fyrr í mánuðinum.

Myndskeið: Öryggi áhorfenda og leikmanna stefnt í hættu
Frétt af mbl.is

Myndskeið: Öryggi áhorfenda og leikmanna stefnt í hættu

Leiknum var hætt en honum haldið áfram í dag á heimavelli Ajax, án áhorfenda.

Ajax vann, 2:0, með mörkum frá Mika Godts og Aaron Bouwman.

Brynjólfur Willumsson lék í fremstu víglínu Groningen allan leikinn.

Ajax fór með sigrinum upp í fimmta sæti deildarinnar með 23 stig, fjórtán stigum á eftir toppliði PSV. Groningen er með 20 stig í áttunda sætinu en liðin voru jöfn fyrir leikinn.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ástandið mun verra sökum skógareyðingar Hraðbankaræninginn fékk tvö og hálft ár Hinn látni af portúgölskum uppruna Telur að neyðarákvæði sé virkt
Fleira áhugavert
Halli um Önnu Jónu: „Ég gerði fullt af mistökum“ Telur að neyðarákvæði sé virkt Meint skattahækkun á misskilningi byggð Yfir 600 látnir og 500 er saknað eftir flóðin í Indónesíu