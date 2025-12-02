Íþróttir | Fótbolti | mbl | 2.12.2025 | 20:35

Mikil dramatík í bronsleiknum

Kelly Gago fagnar marki sínu í kvöld.
Kelly Gago fagnar marki sínu í kvöld. AFP/Jonas Ekstromer

Kelly Gago reyndist hetja Frakklands þegar liðið heimsótti Svíþjóð í síðari leik liðanna um 3. sæti Þjóðadeildarinnar í fótbolta í Stokkhólmi í kvöld.

Fyrri leik liðanna í Frakklandi lauk með sigri Frakklands, 2:1, og Clara Matéo kom Frökkum yfir, 1:0, á 58. mínútu í kvöld.

Evelyn Ljeh jafnaði metin fyrir Svíþjóð á 84. mínútu áður en Rosa Kafaji tryggði Svíþjóð dramatískan sigur með marki í uppbótartíma og þar með framlengingu.

Í framlengingunni skoraði svo Kelly Gago jöfnunarmark Frakklands strax í upphafi síðari hálfleiks framlengingarinnar.

Leiknum lauk með jafntefli, 2:2, og Frakkar fögnuðu því samanlögðum 4:3-sigri.

