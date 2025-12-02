Mikil dramatík í bronsleiknum

Kelly Gago reyndist hetja Frakklands þegar liðið heimsótti Svíþjóð í síðari leik liðanna um 3. sæti Þjóðadeildarinnar í fótbolta í Stokkhólmi í kvöld.
Fyrri leik liðanna í Frakklandi lauk með sigri Frakklands, 2:1, og Clara Matéo kom Frökkum yfir, 1:0, á 58. mínútu í kvöld.
Evelyn Ljeh jafnaði metin fyrir Svíþjóð á 84. mínútu áður en Rosa Kafaji tryggði Svíþjóð dramatískan sigur með marki í uppbótartíma og þar með framlengingu.
Í framlengingunni skoraði svo Kelly Gago jöfnunarmark Frakklands strax í upphafi síðari hálfleiks framlengingarinnar.
Leiknum lauk með jafntefli, 2:2, og Frakkar fögnuðu því samanlögðum 4:3-sigri.