Íþróttir | Fótbolti | mbl | 2.12.2025 | 19:45

Pina hetja heimsmeistaranna

Cláudia Pina fagnar öðru marki sínu í kvöld.
Cláudia Pina fagnar öðru marki sínu í kvöld. AFP/Javier Soriano

Spánn er Þjóðadeildameistari kvenna í fótbolta eftir öruggan sigur gegn Þýskalandi í síðari úrslitaleik liðanna í Madrid á Spáni í kvöld.

Leiknum lauk með öruggum sigri heimsmeistara Spánar, 3:0, þar sem Cláduia Pina skoraði tvívegis fyrir Spán en fyrri leik liðanna í Þýskalandi lauk með markalausu jafntefli og Spánn vann einvígið því samanlagt 3:0.

Vicki López var einnig á skotskónum hjá spænska liðinu í leiknum en Spánverjar fögnuðu einnig sigri í keppninni tímabilið 2023-24 þegar hún var haldin í fyrsta sinn kvennamegin.

Spánn lagði þá Frakkland að velli í úrslitaleik, 2:0, í Sevilla á Spáni þar sem Aitana Bonmatí og Mariona Caldentey skoruðu mörk Spánverja.

mbl.is
