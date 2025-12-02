Íþróttir | Fótbolti | mbl | 2.12.2025 | 17:32

Sú besta verður lengi frá vegna meiðsla

Aitana Bonmatí.
Aitana Bonmatí. AFP/JORGE GUERRERO

Spænska knattspyrnukonan Aitana Bonmatí verður frá keppni næstu mánuði eftir að hafa fótbrotnað á æfingu spænska landsliðsins á dögunum.

Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en Bonmatí, sem er 27 ára gömul, þarf að gangast undir aðgerð vegna meiðslanna að því er fram kemur í tilkynningu Spánarmeistara Barcelona.

Þetta þýðir að hún verður frá keppni næstu fimm mánuðina og hún missir því af fyrstu leikjum Spánar í undankeppninni, meðal annars gegn Íslandi þann 3. mars á Spáni.

Þá missir hún einnig af leikjunum gegn Úkraínu í mars og apríl og gegn Englandi í apríl. Hún gæti þó náð leiknum gegn Íslandi á Laugardalsvelli sem fram fer þann 9. júní.

