Sú besta verður lengi frá vegna meiðsla

Spænska knattspyrnukonan Aitana Bonmatí verður frá keppni næstu mánuði eftir að hafa fótbrotnað á æfingu spænska landsliðsins á dögunum.
Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en Bonmatí, sem er 27 ára gömul, þarf að gangast undir aðgerð vegna meiðslanna að því er fram kemur í tilkynningu Spánarmeistara Barcelona.
Þetta þýðir að hún verður frá keppni næstu fimm mánuðina og hún missir því af fyrstu leikjum Spánar í undankeppninni, meðal annars gegn Íslandi þann 3. mars á Spáni.
Þá missir hún einnig af leikjunum gegn Úkraínu í mars og apríl og gegn Englandi í apríl. Hún gæti þó náð leiknum gegn Íslandi á Laugardalsvelli sem fram fer þann 9. júní.