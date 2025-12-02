Íþróttir | Fótbolti | mbl | 2.12.2025 | 10:40

Tólfti sigurinn á árinu

Catarina Macario sækir að marki ítalíu en hún skoraði sitt …
Catarina Macario sækir að marki ítalíu en hún skoraði sitt áttunda landsliðsmark á árinu. AFP/Rich Storry

Bandaríkin sigruðu Ítalíu, 2:0, í vináttulandsleik kvenna í fótbolta sem fram fór í Fort Lauderdale á Flórída í nótt.

Catarina Macario skoraði fyrra markið á 20. mínútu, hennar áttunda mark fyrir bandaríska landsliðið á þessu ári, og Jaedyn Shaw bætti við marki undir lok fyrri hálfleiksins.

Þetta var lokaleikur bandaríska liðsins á þessu ári og það vann 12 af 15 leikjum sínum. Þetta var seinni leikurinn við Ítali en Bandaríkin unnu þann fyrri í Orlando á föstudagskvöldið, 3:0.

„Ég held að liðið hafi sýnt sína bestu frammistöðu á árinu í þessum tveimur leikjum," sagði Emma Hayes þjálfari bandaríska liðsins eftir leikinn.

