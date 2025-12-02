Tólfti sigurinn á árinu

Bandaríkin sigruðu Ítalíu, 2:0, í vináttulandsleik kvenna í fótbolta sem fram fór í Fort Lauderdale á Flórída í nótt.
Catarina Macario skoraði fyrra markið á 20. mínútu, hennar áttunda mark fyrir bandaríska landsliðið á þessu ári, og Jaedyn Shaw bætti við marki undir lok fyrri hálfleiksins.
Þetta var lokaleikur bandaríska liðsins á þessu ári og það vann 12 af 15 leikjum sínum. Þetta var seinni leikurinn við Ítali en Bandaríkin unnu þann fyrri í Orlando á föstudagskvöldið, 3:0.
„Ég held að liðið hafi sýnt sína bestu frammistöðu á árinu í þessum tveimur leikjum," sagði Emma Hayes þjálfari bandaríska liðsins eftir leikinn.