Slær Jamaíka í gegn í bobsleðakeppninni?

Á Vetrarólympíuleikunum í næsta mánuði munu konur frá Jamaíka keppa í bobsleðakeppninni í fyrsta skipti í sögu leikanna. Er það þrjátíu árum eftir að karlar frá Jamaíka kepptu í bobsleðakeppninni í fyrsta sinn eins og Hollywood gerði sér mat úr.

Jazmine Fenlator-Victorian, Carrie Russell og Audra Segree munu verja heiður Jamaíka í PyeongChang í Suður-Kóreu þar sem leikarnir fara fram 9. - 23. febrúar.

„Er þetta ein mesta gleðistundin í mínu lífi. Mig hafði ekki einu sinni dreymt um að keppa á bobsleða,“ sagði Russell við Jamaica Observer.

Keppendurnir frá Jamaíka eru aldeilis ekki óreyndar þegar kemur að íþróttakeppnum í hæsta gæðaflokki. Fenlator Victorian keppti í bobsleðakeppninni fyrir Bandaríkin á ÓL árið 2014 en keppir nú fyrir annað ríki.

Russell er gullverðlaunahafi í 4x100 metra boðhlaupi frá HM í frjálsum árið 2013.

Fyrir þrjátíu árum vöktu landar þeirra mikla athygli í bobsleðakeppninni á leikunum í Calgary en í því liði voru einmitt keppendur sem höfðu grunn úr spretthlaupum þar sem Jamaíka er í fremstu röð sem kunnugt er. Þóttu þeir ekki sérlega flinkir á sleðanum enda var undirbúningurinn lítill í samanburði við bestu lið heims í greininni. Um þátttöku þeirra var gerð fræg kvikmynd sem ber heitið Cool Runnings.

