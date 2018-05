Leið eins og ofurhetju

Hin 36 ára gamla Serena Williams er komin áfram í næstu umferð á Opna franska meistaramótinu, einu risamótanna fjögurra, í tennisíþróttinni.

Hafði hún betur gegn Kristynu Pliskovu 7:6, 4:7 og 6:4 en um var að ræða fyrsta leik Williams á risamóti eftir að hún eignaðist barn í september.

Williams sagði að sér hefði liðið eins og ofurhetju í leiknum og ræddi nokkuð um keppnisgallann sem hún klæddist. Sagði hún að klæðnaðinn líkjast gallanum hjá Catwoman en útskýrði að klæðnaðurinn eigi að hjálpa til við að verjast blóðtöppum sem hafa gert Williams lífið leitt.

Catsuit anyone? For all the moms out there who had a tough recovery from pregnancy—here you go. If I can do it, so can you. Love you all!! pic.twitter.com/xXb3BKDGNF