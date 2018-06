Held að það sé nokkuð ljóst að ég keppi ekki á EM í sumar💪 En við gætum ekki verið spenntari fyrir byrjun Desember! Hlakka til að koma sterk til baka😜 @alexanderjuliusson

