Guðbjörg bætti við bronsi í safnið

Hlaupakonan Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir hafnaði í þriðja sæti í 200 metra hlaupi stúlkna á Evr­ópu­meist­ara­móti 18 ára og yngri sem fram fer í Ung­verjalandi þessa helgi. Hún varð Evrópumeistari í 100 metra hlaupi í gær og fer því heim með gull- og bronsverðlaun.

Guðbjörg hljóp á 23,73 sekúndum og varð 0,13 sekúndum á eftir Gemima Joseph frá Frakklandi sem varð önnur og 0,19 sekúndum á eftir Rhasidat Adeleke frá Írlandi sem er nýr Evrópumeistari.

ÍR-ingurinn hefur þar með lokið leik á mótinu, en árangurinn er sérlega glæsilegur og verður spennandi að fylgjast með Guðbjörgu í framtíðinni.

A brilliant run from Rhasidat Adeleke in the 200m final at the European U18 Championships to claim Ireland's second gold medal of the event! 🥇🥇 pic.twitter.com/wDZed643Dk