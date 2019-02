Albert og Dagur komust áfram

Fjórir íslenskir karlar hafa nú öðlast keppnisrétt í lengri vegalengdum í skíðagöngu á heimsmeistaramótinu í norrænum greinum í Seefeld í Austurríki.

Snorri Einarsson og Isak Stianson Pedersen þurftu ekki að fara í undankeppnina í dag þar sem þeir höfðu unnið sér inn fullan keppnisrétt með árangri sínum fyrir mótið. Báðir ætla þeir að keppa í 30 km skiptigöngu á laugardag, í liðaspretti á sunnudag og 15 km göngu með heðfbundinni aðferð 27. febrúar. Snorri keppir einnig í 50 km göngu með frjálsri aðferð 3. mars og Isak í sprettgöngu á morgun.

Þeir Albert Jónsson og Dagur Benediktsson unnu sér í dag inn keppnisrétt í lengri vegalengdum þegar undankeppni fór fram með 10 km göngu með hefðbundinni aðferð. Tíu sæti voru í boði og náði Albert 3. sæti og Dagur 6. sæti, og báðir voru undir 140 FIS-punkta markinu sem þurfti að ná. Kristrún Guðnadóttir var eini Íslendingurinn í undankeppni kvenna og hún náði 7. sæti og fékk 226,99 FIS-punkta en Skíðasamband Íslands bíður svara mótshaldara um hvort það dugar til að fá keppnisrétt í lengri vegalengdunum.

Kristrún mun þó keppa í sprettgöngunni á morgun, líkt og Albert, Dagur, Isak og Ragnar Gamalíel Sigurgeirsson en það er eina grein Ragnars á mótinu.

Skíðasamband Íslands hefur gefið út eftirfarandi dagskrá hjá íslenska hópnum og miðast tímar við íslenskan tíma:

Dagskrá íslenska hópsins:

21. feb - Sprettganga F, undanrásir konur / karlar - kl. 11:00

23. feb - Skiptiganga 15 km konur / 30 km karlar C/F - kl. 10:00 / 11:30

24. feb - Liðasprettur C - kl. 8:15

26. feb - 10 km C konur - kl. 14:00

27. feb - 15 km C karlar - kl. 13:00

3.mars - 50 km F Mst karlar - kl. 12:00

Uppfært kl. 15:16

Samkvæmt upplýsingum frá Skíðasambandi Íslands fer Kristrún ekki áfram. Sambandið telur hins vegar að reglurnar séu ekki nægilega skýrar og hefur gert athugasemd til mótsstjórnar.