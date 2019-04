Það eina sem nærir sálina er hafnaboltinn

Það er eitthvað sérstakt við að fara á hafnaboltaleik. „Take me out to the ball game“ syngja Bandaríkjamenn um þjóðaríþróttina sína á sumrin. Ekki að hún sé þjóðaríþrótt að lögum, alls ekki. En engin íþrótt hefur þessa tengingu við rætur bandarískrar þjóðarsálar eins og hafnabolti.

Það er auðvitað margt líkt með hafnaboltanum og öðrum vinsælum íþróttum í Bandaríkjunum. Félög eiga það til að færa sig milli borga, ef ekki ríkja, af því að einhver embættismaðurinn lofar nýrri íþróttahöll. Hafnaboltamenn fá greiddar himinháar upphæðir fyrir iðkun sína og blása oft á tryggðina við lið sitt, berist betra tilboð annarsstaðar frá og ekki þykir áhugamönnum um sportið leiðinlegt að fussa og sveia yfir því. Þá skagar alltaf fram þörfin til að selja; hvort sem það er vel merktur varningur eða pylsur, því meira drasl sem þú kaupir, því betra.

Já, hafnaboltinn er bandarískur, en hann er líka sérstakur og að fara á hafnaboltaleik er alls ekki eins og að fara á fótbolta- eða körfuboltaleik. Hér ræður sérviskan og skringilegheit ráðum.

Snýst ekki bara um að horfa á leikinn

Hafnabolti er ekki íþrótt hinna óþolinmóðu. Þú getur gert ráð fyrir þriggja klukkutíma dvöl á vellinum, jafnvel lengri, og þá er engin klukka. Hafnabolti er spilaður í lotum og einn leikur telur níu slíkar. Er staðan jöfn að þeim loknum? Velkominn til Bandaríkjanna, hér gera menn ekki jafntefli, og er því leikið þar til annað liðið skorar meira en hitt í einni lotu. Lotunni er ekki lokið eftir ákveðin tíma eða stigafjölda, heldur þegar þrír leikmenn úr hvoru liði eru úr leik; vegna þess að þeir hitta ekki boltann, komast ekki á fyrstu höfn eftir gilt högg eða að varnarliðið grípur boltann á lofti.

En hafnabolti snýst ekki bara um að horfa á leikinn, til þess eru allt aðrar íþróttir. Hafnabolti snýst um að drekka í sig stemninguna, ganga sölubása á milli til að kaupa vondan bjór og langar pylsur og reyna grípa boltana sem kylfirinn slær upp í stúku.

Blaðamaður mbl.is er búinn að koma sér fyrir í blaðamannastúkunni á leikvangi Miami Marlins, Marlins Park, með Jon Erik Alvarez, blaðamannafulltrúa félagsins. Heimaliðið er arfaslakt og að skíttapa gegn Chicago Cubs, staðan er 5:0 fyrir gestunum eftir aðeins fjórar lotur. Útsýnið er þó gott, við sitjum á efri svölum, beint fyrir aftan heimahöfn og fylgjumst með fullorðnu fólki sem hrindir jafnvel krökkum frá sér með látum í hamagangi eftir að einn leikmaður hittir boltann svo illa að hann fýkur beint upp í stúku. „Hvað er í gangi?“ spyr vitlausi Íslendingurinn.

„Á hafnaboltaleikjum sérðu fullorðið fólk með leðurhanska bíða ókyrrt eftir litlum hvítum boltum, sem kannski en samt alveg örugglega ekki, gætu flogið nálægt þeim,“ segir Jon eins og ekkert sé eðlilegra. Þegar boltinn er gripinn tekur við fögnuður fyrir þeim þrælheppna sem greip „foul ball“ eins og þeir eru kallaðir. Þ.e. bolta sem lenti utan hafnalínu, oft upp í stúku. Þeir sem grípa svona bolta eiga þá og varðveita sem dýrgrip til æviloka.

Gott og vel, en ég er ekki mættur til Miami til að sjá áhorfendur slást, ég er mættur til að sjá „home run“ eða „homer“ eins og við hafnaboltaunnendur sem þekkjum tungutakið segjum gjarnan. Heimahlaup er það sem skiptir máli og býr til þjóðhetjur eins og Babe Ruth. Feitlaginn kvennaljóm sem gat lítið hlaupið og ekkert í vörn. En Guð gat gat hann slegið! Babe sló 714 hómera á ferlinu, það er þegar menn slá boltann út af vellinum og skokka svo hringinn, hafna á milli, við fögnuð og hylli áhorfenda. Hér er enginn Babe, en við vonum.

Hafnabolti er leikur mistaka

Stundin lét bíða eftir sér, en hún kom. Að vísu voru það gestirnir sem skoruðu, aftur, til að innsigla 6:0-sigur í áttundu lotu en mér stóð á sama. Javier ‚Javy‘ Báez frá Púertóríkó var maðurinn sem gerði ferðina ómaksins virði. Stuðningsmenn Chicago kalla hann „El Mago“ sem þýðir töframaðurinn á spænsku, og er það gælunafn við hæfi! Báez þrumaði þessum litla hvíta bolta, sem var kastað til hans á yfir hundrað kílómetra hraða, út fyrir völlinn áður en hann skokkaði hringinn við lófatak viðstaddra. Að því loknu tóku samherjar hans virðulega í höndina á honum, klöppuðu jafnvel á bakið og héldu svo áfram að spila. Hér hoppa menn ekki hver á annan og rífa sig úr að ofan, hér eru töffarar.

AFP

Og áður en menn fara að draga úr því, skulum við hafa í huga hversu erfitt það er að hitta þennan litla, hvíta bolta með kylfu. Atvinnumaður og öflugur „pitcher“ eða einfaldlega kastari getur bæði hent boltanum á ótrúlegasta hátt og einnig bylmingsfast. Þeir láta boltann beygja, skrúfa og detta í loftinu á allt að 160 kílómetra hraða! Það ætti því ekki að koma á óvart, að kylfingar hitta ekki alltaf, ekki nærri því.

„Djöfull hitta þeir illa,“ segir skrítni Reykvíkingurinn sem er búinn að koma sér svo vel fyrir á hafnaboltaleik í Flórída. „Hafnabolti er leikur meðallagsins, leikur mistaka“ segir Jon mér. „Góður kylfingur hittir ekki nema 3-4 bolta af hverjum tíu. Þetta snýst í raun um að misheppnast aðeins sjaldnar en hinu liðinu.“

Hjá Marlins er allt ansi misheppnað þessa daganna. Liðið vermir neðsta sæti deildarinnar, með átta sigra og 20 töp enn sem komið er. Blaðamenn á vellinum þetta kvöldið segja mér að þó liðinu hafi fyrir fram verið spáð slæmu gengi bjuggust menn ekki við þessu. Það stefnir í fimmta leikinn á tímabilinu þar sem Marlins skora ekki eitt einasta stig og þá skorar ekkert lið minna, aðeins tvö og hálf stig að meðaltali í leik.

Eftirlætis dægrastyttingin

Marlins eru ekki eitt af frægari liðum MLB-deildanna (Major Leagues) og þá hétu þeir reyndar Flórída Marlins allt til ársins 2012 þegar Miami-borg byggði handa þeim nýjan og glæsilegan hafnaboltavöll, Marlins Park, með því skilyrði að félagið yrði nú kennt við Miami. Félagið hefur í tvígang orðið „heimsmeistari“ í hafnabolta með því að vinna úrslitakeppnina sem Bandaríkjamenn kalla „the world series“ og það í bæði skiptin sem liðið komst á annað borð í úrslitakeppnina, árin 1997 og 2003.

En nóg af sorgarsögum, ég er mættur til að upplifa stemninguna sem umlykur hafnaboltann. Það er kominn tími til að gera það sem allir góðir hafnaboltaáhorfendur gera að minnsta kosti einu sinni á meðan hverjum leik stendur; hætta horfa á leikinn. Fyrir ofan stúkurnar, allan hringinn, má sjá þúsundir manna skoppa á milli þeirra tugi verslana og veitingastaða sem skreyta leikvanginn.

Fjórar mismunandi búðir selja Marlins varning, allt frá derhúfum yfir í treyjur og jafnvel áritaða bolta. Þá eru tugir sölubása að selja hamborgara, pítsur, pylsur og öl. Þó ég sé túristi er ég snöggur að koma mér upp dulargervi til að plata glögga heimamenn. Kaupi mér derhúfu, stóra, sóðalega pylsu sem heimamenn kalla „foot long chilli cheese dog“ og stóran Bud Light. Ég passa strax vel inn í hópinn.

AFP

Níunda og síðasta lotan er að enda og Marlins eru að þola enn eina niðurlæginguna, 6:0. Glaðir gestir frá Chicago klappa vel fyrir sínum mönnum á meðan niðurlútir heimamenn eru farnir að tínast heim. „Það er leiðinlegt að þú gast ekki fengið skemmtilegri leik,“ segja nýir vinir mínir í Miami en ég er löngu orðinn heillaður.

Við íþróttafíklarnir nærumst svo oft á æsispennu, háhraða og dramatík en það er staður og stund fyrir andhverfuna af glundroðanum. Hafnaboltinn er rómantískur, nákvæmur en samt ekki bundinn við tíma. Leikurinn er búinn þegar hann er búinn og virðist gerast fyrir utan hversdaginn, stundum þarf að hætta leik að kvöldi og klára hann daginn eftir. Það er auðvelt að sjá hvers vegna hann hefur heillað bandarísku þjóðarsálina.

„Ég trúi á hafnabolta. Ég hef reynt öll stærstu trúarbrögðin og flest af þeim smærri. Ég hef reynt þau öll, virkilega, og það eina sem virkilega nærir sálina, daginn inn og daginn út, er hafnaboltinn,“ sagði persóna Susan Sarandon í kvikmyndinni Bull Durham frá árinu 1988 en það er ein af mörgum stórgóðum bíómyndum Bandaríkjamanna þar sem hafnaboltinn er tilbeðinn og dáður.

Þeir kalla hafnaboltann eftirlætis dægrastyttingu Bandaríkjanna og þó íþróttin eigi undir högg að sækja þar í landi þar sem áhuginn fer dvínandi á meðan vinsældir ameríska fótboltans síaukast þá er eitt víst: það er eitthvað sérstakt við að fara á hafnaboltaleik.