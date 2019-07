Fórnaði vinnunni fyrir Tókýó

„Það gekk allt upp hjá mér í dag (í gær) og í raun betur en maður hafði þorað að vona. Ég er fyrst og fremst stoltur og ánægður með árangur minn á þessu móti,“ sagði sundkappinn Anton Sveinn McKee í samtali við Morgunblaðið í gær.

Anton stóð sig frábærlega á heimsmeistaramótinu í sundi í 50 metra laug sem fram fór í Gwangju í Suður-Kóreu en hann setti Íslandsmet í 100 metra bringusundi og þá tvíbætti hann Íslandsmetið í 50 metra bringusundi. Hápunktinum náði Anton svo í gær þegar hann náði lágmarki í 200 metra bringusundi fyrir Ólympíuleikana í Tókýó 2020. Hann náði því í undanrásunum með því að synda á 2:10,32 mínútum en lágmarkið er 2:10,35. Anton komst með því í milliriðil og endaði að lokum í 16. sæti í greininni.

„Markmiðið fyrir mótið var að ná lágmarkinu fyrir Ólympíuleikana í annaðhvort 100 metra bringusundinu eða 200 metra bringusundinu. Sjálfur átti ég frekar von á því að ná því í 100 metrunum þar sem ég hef unnið mjög mikið í bæði styrknum og hraðanum að undanförnu. Ég náði upp mjög góðum hraða í bæði 100 metrunum og 50 metrunum en datt aðeins niður þegar leið á sundið þannig að núna þarf ég fyrst og fremst að einbeita mér að því að halda uppi jöfnum hraða allt sundið. Það var ekki beint skellur að ná ekki ólympíulágmarkinu í 100 metrunum en það vakti mann aðeins og núna þarf maður bara að leggja ennþá harðar að sér. Að sama skapi náði ég að setja saman frábært sund í morgun (gærmorgun) í 200 metra bringusundinu sem skilaði mér rétt undir lágmarkinu og það var frábær tilfinning.“

Allt gekk fullkomlega upp

Anton viðurkennir að það sé þungu fargi létt af honum eftir að hafa náð lágmarkinu fyrir Ólympíuleikana en lágmarkinu náði hann í undanrásum í 200 metra bringusundi.

„Ég var að vinna með töluvert lengri tök í undanrásunum og ég passaði mig vel þar að taka ekki of mikið á því fyrr en á síðustu fimmtíu metrunum. Það gekk fullkomlega upp þar sem lágmarkið náðist og sundið var í raun eins vel útfært og hægt var að hafa það. Í milliriðlunum vildi ég meira bara sjá hvar ég stæði gegn öðrum keppinautunum mínum og ég átti svo sem ekkert endilega von á því að komast áfram í úrslitin. Markmiðið var þess vegna að negla bara á þetta þar og synda eins hratt og ég gat og eins og kom í ljós þegar sundið var hálfnað þá vantaði aðeins upp á úthaldið hjá mér en það mun koma. Það að vera loksins búinn að ná lágmarkinu tekur ákveðna pressu af manni og þetta var í raun mikill léttir. Núna get ég fyrst og fremst einbeitt mér að því að æfa vel því það er oft þannig, þegar markmiðið er að reyna ná ákveðnu lágmarki, að það fer mikill fókus í það verkefni. Þá þarf maður að hvíla vel á milli móta og hugsa mjög vel um sig, en þar sem lágmarkið er komið get ég alfarið einbeitt mér að ákveðnum atriðum sem ég vil skerpa vel á fyrir Ólympíuleikana og það er frábært.“

Greinina í heild sinni má sjá á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag.