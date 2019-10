Meistararnir óstöðvandi

Sigurganga New England Patriots heldur áfram í bandarísku NFL-deildinni en liðið burstaði New York Jets á Met Life-vellinum í New York í gær. Leiknum lauk með 33:0-sigri Patriots en liðið hefur nú unnið sjö leiki af sjö á þessari leiktíð.

Sony Michel, hlaupari Patriots, átti mjög góðan leik og skoraði þrjú snertimörk. Alls hljóp hann 42 stikur (e. yard) með boltann og átti nítján hlaup í leiknum. Tom Brady, stórstjarna Patriots og leikstjórnandi liðsins, hafði nokkuð hægt um sig.

Hann skoraði eitt snertimark, kastaði boltanum frá sér í eitt skipti og kastaði alls fyrir 249 stikum. Vörnin hjá Patriots í leiknum var frábær en varnarmenn Patriots komus fjórum sinnum inn í sendingar frá Sam Darnold, leikstjórnanda Jets.

Patriots og San Francisco 49ers eru einu lið deildarinnar sem eru ósigruð. Buffalo Bills, Green Bay Packers og New Orleans Saints hafa öll tapað einum leik en baráttan um sæti í úrslitakeppnininni hefur sjaldan verið harðari.