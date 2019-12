Blóðbað á svellinu í Kanada (myndband)

Tucker Tynan, 17 ára markmaður Niagra IceDogs, var fyrir hættulegum meiðslum er lið hans mætti London Knights í kanadísku unglingadeildinni í íshokkíi.

Tynan skarst afar illa eftir að andstæðingur hans skautaði yfir fótinn á honum. Hlaut Tynan opið sár, með þeim afleiðingum að blóðpollur myndaðist á svellinu.

Markmaðurinn ungi var keyrður rakleiðis á sjúkrahús, þar sem gert var að meiðslum hans. Fór hann í vel heppnaða aðgerð og gæti hann snúið aftur á ísinn innan skamms.

Myndband af atvikinu má sjá hér fyrir neðan, en varað er við myndunum, þar sem þær geta vakið óhug.

Something you never want to see, @OHLIceDogs G Tucker Tynan appears to have been cut by a skate by a London player in the crease. He was quickly attended to by medical staff who stopped the bleeding and got him onto a stretcher. #OHL pic.twitter.com/QrE5ZqqFLq