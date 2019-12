Ellefta árið í röð hjá New England

Baltimore Ravens er heitasta liðið í NFL-deildinni í ameríska fótboltanum á þessum tímapunkti en liðið hefur aðeins tapað tveimur af fyrstu fimmtán leikjum sínum.

Baltimore fór til Cleveland í gærkvöld og vann 31:15 en liðið hefur unnið þrettán leiki á tímabilinu. Liðið hefur auk þess unnið ellefu leiki í röð.

Meistararnir í New England Patriots hafa unnið tólf og tapað þremur eins og New Orleans Saints og San Francisco 49ers. New England vann Buffalo Bills 24:17 á útivelli og tryggði sér þar með sigur í sinni deild, AFC east, ellefta árið í röð.

Ekki voru öll úrslit eftir bókinni en í gær tapaði Seattle Seahawks á heimavelli gegn Arizona Cardinals 27:13. Var það aðeins fjórða tap Seattle og aðeins fimmti sigur Arizona.