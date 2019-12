Nær 42 ára Tom Brady að verja titilinn?

Deildakeppninni í NFL-deildinni í amerískum ruðningi lauk í nótt og er þá orðið ljóst hvaða lið mætast í úrslitakeppninni sem hefst næstu helgi.

Houston Texans, sem vann suðurhluta Ameríkudeildarinnar, mætir Buffalo Bills sem varð í öðru sæti í austurhluta deildarinnar. Bæði lið unnu tíu leiki á tímabilinu og töpuðu sex. Leikurinn fer fram í Houston næstkomandi laugardag.

AFP

Ríkjandi NFL-meistarar New England Patriots mæta Tennessee Titans á heimavelli. New England vann austurhluta Ameríkudeildarinnar en Tennessee varð í öðru sæti í suðurhlutanum. Tennessee vann níu leiki og tapaði sjö en New England vann tólf og tapaði fjórum. Leikurinn fer fram aðfaranótt sunnudags.

Sunnudaginn 5. janúar fara einnig fram tveir leikir. Annars vegar mætast New Orleans Saints og Minnesota Vikings og hins vegar Philadelphia Eagles og Seattle Seahawks.

New Orleans vann suðurhluta Þjóðardeildarinnar með þrettán sigra og þrjú töp en Minnesota endaði í öðru sæti í norðurhlutanum með tíu sigra og sex töp.

AFP

Philadelphia vann austurhluta Þjóðardeildarinnar en liðið varð meistari í fyrsta og eina skiptið 2018 eftir sigur á New England. Philadephia vann níu leiki og tapaði sjö á tímabilinu og hefur unnið síðustu fjóra. Seattle hefur hins vegar átt erfitt uppdráttar og tapað þremur af síðustu fjórum en liðið vann alls ellefu og tapaði fimm á tímabilinu.

Þá sitja fjögur lið hjá í fyrstu umferð. Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers og Green Bay Packers. Baltimore mætir sigurvegaranum úr leik New England og Tennessee, Kansas mætir annaðhvort Buffalo eða Houston, San Francisco mætir Minnesota eða New Orleans og Green Bay mætir annaðhvort Seattle eða Philadelphia.

AFP

Laugardagur 4. janúar

21:35 Houston Texans - Buffalo Bills

1:15 New England Patriots - Tennessee Titans



Sunnudagur 5. janúar

18:05 New Orleans Saints - Minnesota Vikings

21:40 Philadelphia Eagles - Seattle Seahawks