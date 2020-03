Ólympíumeistari skiptir um íþrótt

View this post on Instagram

Jag är fullt medveten om att idrott inte är viktigt att rapportera om just nu. Verkligen! Men. Kanske behöver vi en lite galen och rolig nyhet i flödet också? För att påminna oss om att det faktiskt finns en framtid att se fram emot? Jag tror det. Kram 🤗

Mar 22, 2020