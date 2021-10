Sló met 44 ára gamall

Leikstjórnandinn Tom Brady sló í nótt met í NFL-deildinni í ameríska fótboltanum og gerði það gegn sínu gamla liði New England Patriots.

Tampa Bay Buccaneers vann New England 19:17 á heimavelli New England. Brady er á sínu öðru tímabili með Tampa en lék í tvo áratugi með New England.

Hann er nú orðinn sá leikstjórnandi sem hefur náð flestum vel heppnuðum sendingum í jördum talið. Í fyrsta leikhluta sló hann metið og var þá kominn í 80.359 jarda.

Brady mun halda áfram að bæta metið í vetur ef heilsan leyfir. Brady varð 44 ára í ágúst og hefur sagt opinberlega að hann sjái fyrir sér að leika þar til hann verður 45 ára. Hefur hann sjö sinnum orðið meistari í NFL. Sex sinnum með New England og einu sinni með Tampa.