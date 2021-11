Sorfið til stáls í Stavanger

Heimsmeistaramótinu í kraftlyftingum, sem fram fór í Stavanger í Noregi, lauk á laugardaginn, eins og mbl.is hefur fjallað um með viðtölum við íslensku keppendurna þrjá um helgina, þau Júlían J. K. Jóhannsson, Guðfinn Snæ Magnússon og Sóleyju Margréti Jónsdóttur, sem öll mega vera sátt við sitt, sumt fór upp og annað ekki, algeng saga af lyftingamótum.

Mót af slíkri stærðargráðu er ekki haldið á einum degi, skráðir keppendur voru tæplega 230, 109 í kvennaflokkum og 119 í flokkum karla, alls 16 þyngdarflokkum, átta hjá hvoru kyni. Hófst mótið á mánudaginn fyrir viku og stóð í sex daga í íþróttahöllinni í Stavanger. Ekki voru það þó Stavanger-búar sjálfir sem höfðu veg og vanda af mótinu heldur kraftlyftingafélag nágrannabæjarins Sandnes, Sandnes Atletklubb, sem kalla má hokið af reynslu því félagið hélt einnig utan um heimsmeistaramótin árin 2006 og 2013 í sama húsnæði.

Keppendur komu frá alls 30 löndum en eðlilega fylgdu býsna misstór klapplið frá þátttökulöndum og ætti fáum að koma á óvart að Norðmenn og Svíar voru þar fjölmennastir á meðan Danir og Íslendingar áttu fámenna en mjög öfluga hópa á pöllunum sem létu vel í sér heyra. Greindi kraftlyftingasamband Noregs sérstaklega frá því á heimasíðu sinni fyrir mótið, að frést hefði að íbúar smábæjarins Sauda í Rogaland hefðu efnt til samskota og leigt rútu undir stuðningsmannahóp sinnar manneskju, Hildeborg Hugdal, sem var nær óstöðvandi á mótinu og hafnaði að lokum í 2. sæti í +84 kg flokki með 687,5 kg í samanlögðu.

Ekki töldu Norðmenn og Svíar eftir sér að fagna frændum sínum Íslendingum af festu og þunga og ætlaði þakið nær af höllinni þegar Sóley Margrét hóf upp 165 og 180 kg í bekk fyrirhafnarlítið og ekki síður þegar millimetrar skildu á milli feigs og ófeigs hjá henni í 192,5 kg sem hefði verið rækileg bæting hjá henni frá hennar mestu þyngd, 180 kg.

Hin sænska Sofia Kamlund í -84 kg flokki vakti verðskuldaða athygli fyrir hressleika sinn á sviðinu og hár í öllum regnbogans litum og studdi sænska klappliðið hana með ráðum og dáð. Átti Kamlund góða spretti í hnébeygju, endaði í 222,5 kg í þriðju lyftu sinni auk þess að lyfta 140 kg í bekkpressu með góðum stíl.

Dómgæsla var að miklu leyti í höndum breska heimsveldisins auk þess sem kynnir mótsins rakti ætt sína þangað ef marka mátti framburð hans og fær hann toppeinkunn fyrir frammistöðu sína, stóð reyndar bak við töluverðan hluta stemmningarinnar í salnum og tók virkan þátt í sigrum og ósigrum keppenda, svo sem með hughreystingum á borð við „no sorry [nafn], it didn't work out this time...“ og fleiri frösum góðum.

Valkyrjan Hugdal frá Sauda var ekki sú eina úr röðum Norðmanna sem gat sér góðan orðstír í kvennaflokki, Marte Elverum nældi sér í 2. sætið í -76 kg flokki með 630 kg í samanlögðu auk þess sem Anna Heranger Sorlie og Eline Skalleberg lentu báðar í 4. sæti, Sorlie í -84 kg flokki og Skalleberg í -69 kg, reyndar hafnaði Noregur í öðru sæti á eftir Rússum að heildarstigum í kvennaflokki en norska karlasveitin í 5. sæti þeim megin, en þar voru Rússar einnig stigahæstir.

Í röðum Rússanna munaði mjög um þær stöllur Dariu Efimtsevu og Önnu Kukharevu í +84 kg flokknum, en sú fyrrnefnda var hreinlega hrikaleg og hafnaði í fyrsta sætinu með 707,5 kg í samanlögðu, Kukhareva í því þriðja með 650 kg.

Í -74 kg flokki karla hreppti Norðmaðurinn Kjell Egil Bakkelund fyrsta sæti með 857,5 kg í samanlögðu og Asgeir Hoel 4. sæti í -105 kg flokki með 972,5 kg og áttu þeir félagar besta árangur karlasveitar Noregs.

Ekki er hægt að hlaupa yfir nafn hins rússneska Andrei Konovalov sem bar sigur úr býtum í flokki stóru strákanna, +120, með 1.165 kg í samanlögðu, 75 kílógrömmum meira en Toyota Yaris vegur. Lyfti Konovalov 452 og hálfu kílói í hnébeygju í annarri atrennu sinni þar, en varð að láta í minni pokann fyrir 470 kílóunum sem hann reyndi við í þeirri þriðju. Þá lyfti hann 362,5 kg í bekkpressu og 350 í réttstöðulyftu.

Meðal keppenda sem lengi verða áhorfendum í Stavanger í fersku minni, að minnsta kosti þeim er hér ritar, má nefna hinn hroðalega Egypta Ahmed Hassanin sem fór hamförum undir stönginni og lyfti 470 kg í hnébeygju, þyngdinni sem sigurvegarinn Konovalov heyktist á, auk þess að reyna við 505,5 kg sem fóru þó ekki upp að þessu sinni. Lauk Hassanin keppni í 4. sæti í +120 kg flokki með 1.085 kg í samanlögðu.

Annar eftirminnilegur úr sama flokki er tvímælalaust Rúmeninn Florin Ionut Lupas, sem lenti í 5. sæti, einu sæti ofar en Guðfinnur Snær Magnússon. Lupas lauk keppni með 1.022,5 kg í samanlögðu og átti nokkrar góðar lyftur, þar á meðal 410 kg í hnébeygju, skeggjaður og ógurlegur, svo þaninn að ætla mætti að hann næði Chandrasekhar-mörkum stjarneðlisfræðinnar þá og þegar, félli í kjölfarið saman undan eigin massa og myndaði svarthol. Stavanger og nágrenni slapp þó við slíkar hremmingar að þessu sinni.

Vel skipulagt og spennandi heimsmeistaramót í Stavanger, mikil tilþrif og góð skemmtun, að ógleymdri flottri sveit frá Íslandi sem átti vel upp á pallborðið hjá áhorfendum.