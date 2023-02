Vilja ekki sjá Rússa í alþjóðlegu íþróttastarfi

Ólympíunefndir, íþróttasambönd og íþróttasambönd fatlaðra á Norðurlöndum hittust á veffundum 3. febrúar sl. og voru einróma sammála um að hvorki rússneskir né hvítrússneskir íþróttamenn ættu heima á alþjóðlegum íþróttavettvangi.

Enn er óvíst hvort rússneskir íþróttamenn geti tekið þátt á Ólympíuleikunum og Ólympíumóti fatlaðra í París á næsta ári, en hin ýmsu norrænu sambönd vilja ekki sjá rússneska, né hvítrússneska íþróttamenn á þeim eða öðrum mótum.

Yfirlýsing frá norrænum Ólympíunefndum, íþróttasamböndum og íþróttasamböndum fatlaðra vegna stríðsins í Úkraínu:

Staðan í stríðinu í Úkraínu hefur ekki breyst. Þess vegna stöndum við fast við þá afstöðu okkar, að opna ekki fyrir þátttöku íþróttafólks og embættismanna frá Rússlandi og Belarús í alþjóðlegu íþróttastarfi. Nú er ekki rétti tíminn til að huga að endurkomu þeirra; það er afstaða okkar. Við, Ólympíunefndir, íþróttasambönd og íþróttasambönd fatlaðra á Norðurlöndum, notum þetta tækifæri til að ítreka staðfastan stuðning okkar enn og aftur við úkraínsku þjóðina og kröfuna um frið. Við, Ólympíunefndir, íþróttasambönd og íþróttasambönd fatlaðra á Norðurlöndum munum vinna saman og í nánu samráði við viðeigandi hagsmunaaðila til að meta stöðuna og fylgjast náið með ástandinu.

Þessi yfirlýsing hefur verið samþykkt af forsetum/formönnum eftirfarandi samtaka:

Danmörk

Danish Olympic Committee and Confederation of Sports, Hans Natorp

Danish Paralympic Committee, John Petersson

Finnland

Finnish Olympic Committee, Jan Vapaavuori

Finnish Paralympic Committee, Sari Rautio

Ísland

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, Lárus Blöndal

Íþróttasamband fatlaðra, Þórður Árni Hjaltested

Noregur

Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports, Berit Kjøll

Svíþjóð

Swedish Olympic Committee, Acting President Anders Larsson

Swedish Confederation of Sports, Björn Eriksson

Swedish Paralympic Committee, Åsa Llinares Norlin

Grænland

The Sports Confederation of Greenland, Nuka Kleemann

Færeyjar

Faroese Confederation of Sports and Olympic Committee, Elin Heðinsdóttir Joensen

Faroe Islands Paralympic Committee, Petur Elias Petersen

Álandseyjar

Åland Islands Sports Federation, Anders Ingves