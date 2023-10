Óskarsverðlaunahafi í Alþjóðaólympíunefndina

Óskarsverðlaunahafinn Michelle Yeoh var í gær kjörin í Alþjóðaólympíunefndina, IOC, á fundi nefndarinnar í Mumbai á Indlandi.

Yeoh, sem er frá Malasíu og er fyrsta og eina asíska konan sem hefur unnið til Óskarsverðlauna, var ein af átta nýjum meðlimum sem voru kjörnir í IOC í gær.

Hlaut hún Óskarsverðlaun fyrir bestan leik í aðalhlutverki í kvikmyndinni Everything Everywhere All at Once í upphafi þessa árs.

Þegar Yeoh var ung iðkaði hún hinar ýmsu íþróttir og varð meðal annars meistari á unglingastigi í skvassi, sem er einmitt ein af fimm íþróttagreinum sem bætast við á Ólympíuleikunum í Los Angeles árið 2028.

„Ég man þegar einhver spurði mig hvernig það hafi atvikast að ég hafi orðið leikkona þá svaraði ég alltaf: „Mig dreymdi aldrei um að verða leikkona. Sem barn dreymdi mig ávallt um að verða ólympíufari“,“ sagði Yeoh í ræðu eftir kjörið.

Stundaði hinar ýmsu íþróttagreinar

„Íþróttir voru stór hluti af lífi mínu þegar ég var að vaxa úr grasi. Ég lagði stund á skvass, frjálsíþróttir, sund og dýfingar. Uppáhaldið mitt var skvass en svo gekkst ég undir tvær hnéaðgerðir og var slæm í bakinu.

Núna legg ég stund á hnefaleika þar sem ég er enn að iðka bardagalistir í kvikmyndunum mínum. Ég fer í göngur og syndi, sem er ein af vægari íþróttum sem maður getur iðkað,“ bætti hún við.