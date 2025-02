Götur Fíladelfíu fylltust af fólki

Íbúar í Fíladelfíu leyfa sér að sleppa fram af sér beislinu þegar vel gengur í íþróttalífinu. Þetta má glöggt sjá á fréttamyndum frá fagnaðarlátunum í borginni aðfaranótt mánudagsins eða eftir að Philadelphia Eagles varð NFL-meistari í ameríska fótboltanum eftir stórsigur á meisturum síðustu tveggja ára, Kansas City Chiefs, í úrslitaleiknum (Super Bowl) sem fram fór í New Orleans í þetta sinn.

Þegar úrslitin lágu fyrir hljóp fólk út á götu í geðshræringu til að fagna og tugir þúsunda söfnuðust saman í miðborginni. Morgunblaðið sló á þráðinn til Sigurðar Magnúsar Sigurðssonar sem búsettur hefur verið í Fíladelfíu í mörg ár og hann fylgdist vel með fagnaðarlátunum sem hann segir hafa staðið til fimm um morguninn.

Yfirvöld geta lítið gert

„Mannfjöldinn lokaði mörgum götum í miðborginni og stuðningsmenn Eagles klifruðu upp í ljósastaura og skilti, skutu upp flugeldum og einhverjir hoppuðu á lögreglubílum. Þetta er auðvitað mjög sérstakt en ég upplifði þetta einnig þegar Eagles vann NFL síðast eða árið 2018. Borgaryfirvöld sætta sig í rauninni við þetta og geta lítið gert. Þarna er verið að fagna sigri sem skiptir borgarbúa máli og fólki er leyft að gleðjast. Auk þess þarf lögreglan að einbeita sér að því að gera ekki illt verra með því að fara í handtökur sem dæmi. Það væri auk þess ekki auðvelt hjá lögreglunni að fara með einhverja til baka á stöðina þegar mannfjöldinn lokar götunum. Ef einhver slasast þá er stórmál fyrir sjúkrabíl að komast til og frá staðnum,“ segir Sigurður og bendir á að fagnaðarlætin hafi ekki komið lögreglunni eða borgaryfirvöldum á óvart. Samkvæmt fréttum í bandarískum miðlum voru níu handteknir á sunnudagskvöldið og aðfaranótt mánudagsins. Fimm þeirra hafi verið handteknir fyrir árás á lögregluþjóna.

Sigurður Magnús segir að ekki hafi verið búist við hinum miklu fagnaðarlátum sem brutust út í borginni eftir að Philadelphia Eagles vann Washington Commanders í undanúrslitum fyrir hálfum mánuði og tryggði sér þar með sæti í Super Bowl, en úrslitaleikurinn er sem kunnugt er stærsti árlegi sjónvarpsviðburður í Bandaríkjunum. Það sé heldur óvenjulegra en að íbúarnir fagni meistaratitli með tilþrifum.

Ljósmynd/Sigurður Magnús

„Þá hafði ég verið niðri í bæ að horfa á leikinn. Ég fylgdi straumnum þegar fólk fór út á götur að fagna. Þá var fullt af fólki jafnvel þótt liðið hafi bara verið að tryggja sig inn í Super Bowl og líklega bjuggust fáir við þeim fjölda á þeim tímapunkti. Ég fann skyndilega fyrir því að lögreglan sló til okkar með kylfum, og ég hugsaði með mér að það væri svolítið öfgafullt, en líklega voru þau að reyna að stýra mannfjöldanum í einhverja átt sem þau töldu skynsamlega.“

Gömul fjölmenn borg

Sigurður Magnús bendir á að Fíladelfía sé mikil íþróttaborg því borgin eigi lið í hinum fjórum rótgrónu atvinnumannadeildum Bandaríkjanna. Í ameríska fótboltanum, í körfubolta, íshokkí og hafnabolta. Í borginni fái öll liðin góðan stuðning en Eagles eigi líklega flesta stuðningsmenn. Í New Jersey eigi liðið einnig stuðningsmenn en annars staðar í New Jersey, nær New York, styðji fólk New York Giants.

Ljósmynd/Sigurður Magnús

Hann bendir á að sambærileg fagnaðarlæti myndu ekki eiga sér stað í mörgum öðrum borgum í Bandaríkjunum.

Fögnuðurinn heldur áfram í dag

Íbúar í gömlu höfuðborginni Fíladelfíu eru aldeilis ekki hættir að fagna sigrinum í NFL því fram undan er mikil dagskrá á morgun (í dag föstudag).

„Þá verður leikmönnum fagnað í borginni og það má kannski kalla þetta skrúðgöngu. Leikmennirnir eru keyrðir í gegnum borgina í opinni rútu með bikarinn og lúðrasveitir og fleiri ganga með. Þegar Eagles vann 2018 þá hófst þessi dagskrá rétt hjá heimili mínu í Suður-Fílafelfíu og hún endar við listasafnið. Þar eru frægu tröppurnar sem Rocky Balboa hljóp upp í myndunum. Fólki verður gefið frí frá hádegi í skólum og fyrirtækjum til að gefa því tækifæri til að fylgjast með úti á götum. Auk þess mun fólk koma víða að úr Pennsylvaníu en einnig frá New Jersey,“ segir Sigurður Magnús í samtali við Morgunblaðið.

Viðtalið við Sigurð Magnús í heild sinni er að finna í Morgunblaðinu í gær.