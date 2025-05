Brynjar svarar: Alltaf sama kjaftæðið

Brynjar Karl Sigurðsson, frambjóðandi til forseta ÍSÍ og þjálfari kvennaliðs Aþenu í körfubolta, hefur svarað yfirlýsingu sem ÍSÍ sendi frá sér fyrr í dag.

ÍSÍ gagnrýndi Brynjar harðlega í dag og sakaði hann um að ráðast harkalega með uppnefnum og hótunum að fagmennsku, heiðri og mannorði einstaklings sem sinnir hlutverki samskiptaráðherra.

Brynjar er ekki sáttur við yfirlýsinguna og svaraði henni fullum hálsi á Facebook. Er hann ósáttur með að ÍSÍ megi leka upplýsingum ólöglega en hann megi ekki verja sig löglega. Þá gagnrýnir hann sambandið harðlega.

Svar Brynjars Karls í heild sinni:

Things that make you go hmmm.

„Yfirlýsing frá framkvæmdastjórn ÍSÍ:

Framkvæmdastjórn Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands lýsir yfir stuðningi og samstöðu með starfsfólki samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs.“

Það hriktir í Múmíndal (Laugardal).

Af hverju er ÍSÍ að vernda Þóru Sigfríði og Domus Mentis? Er hún ekki fær um að standa sjálf fyrir sínu? Hvað ef hún er algjörlega með allt niður um sig? ÍSÍ eða samskiptafulltrúi lak umsögninni í fjölmiðla, þess vegna þurfti Binni litli að verja sig. Þetta er alltaf sama kjaftæðið; þau mega leka, sem er ólöglegt, en ég má ekki verja mig opinberlega, sem er löglegt.

En af hverju er ÍSÍ svona einhliða í að verja þessa sköpun sína, sem samskiptafulltrúinn er? Er það kannski vegna þess að hún hefur þjónað íþróttamafíunni vel með sínum verkefnum, svo ÍSÍ þurfi ekki að óhreinka sig? Það þarf að skoða þetta rómantíska samband betur. Gott er þó að vita að ÍSÍ styður Þóru og samstarfsfólk hennar opinberlega. Þóra sem gengur fram gegn fólki í anda spænska rannsóknarréttarins með nafnlausum og ótilgreindum ásökunum, ófaglegum vinnubrögðum, óheilindum og brotum á stjórnsýslulögum. Þetta er auðvelt að sýna fram á. Skömm ÍSÍ er mikil og minnkar ekki.

Það eru alskonar senur í þessu mafíuhandriti: ÍSÍ, með Lárus Blöndal og Samskiptafulltrúi Þóra í rómantísku sambandi, ákveða að fara eftir Brynjari. Brynjar verður ósáttur – hvert á hann að leita? Til mennta- og barnamálaráðuneytisins? En hver er ráðuneytisstjóri þar? Jú, Erna Kristín Blöndal, dóttir forseta ÍSÍ, Lárusar Blöndal. Stundum er raunveruleikinn fáránlegri en léleg B-mynd.

Í yfirlýsingu ÍSÍ segir: „Innan íþróttahreyfingarinnar er mikil áhersla lögð á háttvísi, heilindi og velferð iðkenda, starfsfólks og sjálfboðaliða. Framkoma sem þessi gengur þvert gegn þessum gildum og á ekki heima innan hreyfingarinnar.“

Það er sami hrokinn, yfirlætið og forréttindablindan – alltaf. Það er kominn tími til að ÍSÍ taki sama meðal og þeir gefa öðrum og líti í eigin barm.

- Eru það heilindi að leka trúnaðarmálum í fjölmiðla?

- Er það háttvísi að aðilar í framboði, sem eru jafnframt undir gagnrýni og sitja í stjórn ÍSÍ, álykti um annan frambjóðanda sem er að keppa um forsetaembætti?

- Er það heilindi að neita að stofna Aþenu í tvö ár frá 2019?

- Er það heilindi að verja KKÍ árið 2021 í alvarlegum #metoo-málum?

- Eru það heilindi að beina málum sem tengjast forseta ÍSÍ, Lárusi Blöndal, þar sem hann er sakaður um valdníðslu, til ráðuneytis menningar- og barnamála þar sem dóttir hans er ráðuneytisstjóri?

- Eru það heilindi að siga á mig Þóru "Hit-Man” Sigfríði til að taka mig úr umferð án dóms og stjórnsýslulaga.

- Er það velferð að saka mig um ofbeldi fjórum klukkustundum eftir að leikmenn mínir lýstu yfir stuðningi við mig og afgreiða þau sem valdlaus og virðingarlaus?

Það hriktir í Múmíndal – þetta er allt að falla. Love it.