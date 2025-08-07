Íþróttir | mbl | 7.8.2025 | 10:00

Fín frammistaða hjá Eir

Eir Chang Hlésdóttir keppti í 100 metra hlaupi í morgun.
Eir Chang Hlésdóttir keppti í 100 metra hlaupi í morgun. Ljósmynd/FRÍ

Frjálsíþróttakonan Eir Chang Hlésdóttir keppti í undanriðlum í 100 metra spretthlaupi á Evrópumóti U20 ára í Tampere, Finnlandi í morgun.

Eir hljóp á 12,06 sekúndum en hennar besti tími er 11,69 sekúndur sem hún hljóp í lok júní síðastliðnum.

Hún lenti í 27. sæti af 43 keppendum.

Hún keppir í 200 metra hlaupi á morgun klukkan 9 að íslenskum tíma en hún er Íslandsmethafi í 200 metrum bæði innan og utanhúss.

Hún náði einnig lágmörkum í 400 m hlaupi en mun ekki keppa í þeirri grein á mótinu.

Ísold Sævarsdóttir keppir einnig á mótinu en hún hefur keppni í sjöþraut næstkomandi laugardag.

 

mbl.is
Fleira áhugavert
Lögreglan segir mælinguna aðeins vísbendingu „Þetta er ríkisleyndarmál“ Kristrún tjáir sig ekki um tollana sem vofa yfir Rautt ljós mun kvikna fyrr í Reynisfjöru
Fleira áhugavert
Eigendur bílanna fá stöðu sakbornings Lögreglan segir mælinguna aðeins vísbendingu Segist hafa haldið á lofti hagsmunum Íslands Rautt ljós mun kvikna fyrr í Reynisfjöru