Fín frammistaða hjá Eir

Frjálsíþróttakonan Eir Chang Hlésdóttir keppti í undanriðlum í 100 metra spretthlaupi á Evrópumóti U20 ára í Tampere, Finnlandi í morgun.
Eir hljóp á 12,06 sekúndum en hennar besti tími er 11,69 sekúndur sem hún hljóp í lok júní síðastliðnum.
Hún lenti í 27. sæti af 43 keppendum.
Hún keppir í 200 metra hlaupi á morgun klukkan 9 að íslenskum tíma en hún er Íslandsmethafi í 200 metrum bæði innan og utanhúss.
Hún náði einnig lágmörkum í 400 m hlaupi en mun ekki keppa í þeirri grein á mótinu.
Ísold Sævarsdóttir keppir einnig á mótinu en hún hefur keppni í sjöþraut næstkomandi laugardag.