Jóhann Leví í kjörstöðu

Tvær lotur voru keyrðar á kappakstursbraut Kvartmíluklúbbsins í kappakstri mótorhjóla sl. sunnudag. Átta keppendur mættu til leiks og þeir Stefán Orlandi og Jóhann Leví Jóhannsson voru efstir í tímatökum.
Fyrri keppnislotan byrjaði af krafti, en Stefán Orlandi tók strax forystuna og eftir honum komu Jóhann Leví og Gylfi Þór Héðinsson. Stefán setti brautarmet á fyrstu hringjunum en varð fyrir því óhappi að hjólið bilaði hjá honum og datt hann því út. Jóhann hélt öruggri forystu út alla umferðina og eftir honum komu Gylfi Þór og Jóhann Sigurjónsson.
Jóhann Leví hélt uppteknum hætti í seinni lotu dagsins, hélt forystu strax frá fyrsta hring og Gylfi Þór og Jóhann Sigurjónsson börðust um annað sætið. Gylfi hélt öðru sætinu og Jóhann Sigurjónsson endaði þannig þriðji. Skammt á eftir kom Stefán Orlandi, sem þurfti að ræsa síðastur eftir bilunina í fyrri umferð, en Stefán keppti seinni umferðina á varahjóli.
Eftir fyrstu tvær umferðirnar er Jóhann Leví í fyrsta sæti með 95 stig, Gylfi Þór Jóhannsson með 59 stig, þriðji er Stefán Orlandi með 58 stig, fjórði er Jóhann Sigurjónsson með 54 stig og fimmti er Ingólfur Snorrason með 53 stig.
Lokaumferð Íslandsmótsins verður haldin á kappakstursbraut Kvartmíluklúbbsins á laugardaginn og hefjast tímatökur kl. 13:15.