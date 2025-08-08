Norskir yfirburðir í fjórgangi

Helga Una Björnsdóttir og Ósk frá Stað tryggðu sér sæti í A-úrslitum í fjórgangi. Helga var ánægð með sýninguna í fjórgangi og spennt fyrir framhaldinu en þær keppa til úrslita í fjórgangi og slaktaumatölti á sunnudaginn. Eiðfaxi tók viðtöl við keppendur.
Alls voru það 47 keppendur sem tóku þátt í fjórgangi. Sýningar voru misgóðar en þær bestu alveg hreint magnaðar, í forystu að lokinni forkeppni er Anne Stine Haugen á Hæmi fra Hyldsbæk með einkunnina 8,20 en þau keppa fyrir Noreg. Í viðtali við Eiðfaxa sagði Anne Stine frá því að hún hefði þurft að fara í aðgerð fyrir einungis þremur vikum og því ekki fyrirséð að hún hefði getað verið á meðal keppenda á mótinu.
Védís Huld Sigurðardóttir og Ísak frá Þjórsárbakka áttu góða sýningu og hlutu í einkunn 7,07 og annað sætið í ungmennaflokki að lokinni forkeppni. Hún keppir því til A-úrslita í tölti og fjórgangi en ljóst er að heimsmeistaratitill í samanlögðum fjórgangsgreinum er runninn henni úr greipum.
Herdís Björg Jóhannsdóttir og Kormákur frá Kvistum voru fyrst í brautina af íslensku keppendunum. Sýning þeirra byrjaði vel á hægu tölti en í framhaldi af því lentu þau í vandræðum á greiða töltinu, niðurstaðan 5,87. Herdís var að vonum svekkt með frammistöðuna í viðtali sem tekið var við hana strax að lokinni forkeppni.
Jóhanna Margrét Snorradóttir var síðust íslensku knapanna í brautina á Össu frá Miðhúsum. Þær náðu ekki fram sínu allra besta og hlutu í einkunn 7,07 sem dugir þeim til B-úrslita þar sem þær eru til alls líklegar.
Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir og Hulinn frá Breiðstöðum voru á meðal þeirra para sem búist var við að yrðu í toppbaráttunni í fjórgangi en á það verður ekki reynt þar sem skeifa datt undan Hulinn og því gátu þau ekki lokið við sýna sýningu.
Allt getur gerst í keppni. Hulinn frá Breiðstöðum er úr keppni eftir að hann steig af sér skeifu.
mbl.is/Jón Björnsson