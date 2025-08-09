Lífstíll fjölskyldunnar

Óskar Bergsson
Ríkharður Flemming Jensen og fjölskylda eru samankomin á HM í Sviss og Morgunblaðið tók feðgana Ríkharð og Sigurð Baldur tali og spurði hvað stæði upp úr þar sem af er móti.
„Öll umgjörð hér er framúrskarandi og stemningin frábær. Af því að þú spyrð hvað standi upp úr fram að þessu þá er það örugglega sýning Árna Björns og Kastaníu í töltinu. Hún var einstök, algjörlega frábær og hann toppaði hana alveg á hárréttum tíma. Það er óhætt að segja að þetta par sé í sérflokki,“ segir Ríkharður.
Sigurður Baldur tekur undir þau orð um sýningu Árna Björns og bætir við að sýning Hinriks Bragasonar á Trú hafi verið einstaklega vel útfærð.
