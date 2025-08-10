Íþróttir | mbl | 10.8.2025 | 22:16

Arnór og María Íslandsmeistarar

María Rós Arnfinnsdóttir og Arnór Logi Uzureau urðu Íslandsmeistarar.
María Rós Arnfinnsdóttir og Arnór Logi Uzureau urðu Íslandsmeistarar. Ljósmynd/STÍ

Íslandsmeistaramót Skotíþróttasambands Íslands í haglabyssugreininni skeet fór fram á skotvelli Skotíþróttafélags Suðurlands í samvinnu við Skotfélag Reykjavíkur um helgina.

Íslandsmeistari karla varð Arnór Logi Uzureau úr Skotíþróttafélagi Hafnarfjarðar með 116/54 stig, annar varð Hákon Þór Svavarsson úr Skotíþróttafélagi Suðurlands með 111/45 stig og í þriðja sæti hafnaði Guðlaugur Bragi Magnússon úr Skotfélagi Akureyrar með 108/38 stig.

Í kvennaflokki varð María Rós Arnfinnsdóttir úr Skotfélagi Reykjavíkur Íslandsmeistari með 86/34 stig, önnur varð Dagný Huld Hinriksdóttir úr Skotfélagi Reykjavíkur með 89/33 stig og bronsið vann Snjólaug María Jónsdóttir úr Skotfélaginu Markviss á Blönduósi með 85/24 stig.

Í keppni liða sigraði sveit Skotíþróttafélags Hafnarfjarðar með 308 stig, önnur varð sveit Skotíþróttafélags Suðurlands með 295 stig og í þriðja sæti sveit Skotfélags Reykjavíkur með 268 stig.

mbl.is
