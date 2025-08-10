Setti Íslandsmet með níunda besta tíma heims

Arnar Pétursson setti nýtt Íslandsmet í 100 kílómetra hlaupi þegar hann hljóp í kringum Rauðvatn á Rauðvatn Ultra-hlaupamótinu í gær.
Arnar átti magnað hlaup en hann hljóp kílómetrana hundrað á tímanum 6:45,16 klukkustundir.
Arnar hljóp því hvern kílómetra á fjórum mínútum og þremur sekúndum að meðaltali.
Samkvæmt Arnari er þetta níundi besti tími ársins í öllum heiminum.
Í öðru sæti hafnaði Bergsveinn Ólafsson en hann hljóp kílómetrana hundrað á tímanum 10:11:30 klukkustundir og Mari Jaresk var í þriðja sæti og fyrst kvenna á tímanum 10:53:19 klukkustundir.
