Íþróttir | mbl | 10.8.2025 | 14:56

Setti Íslandsmet með níunda besta tíma heims

Arnar Pétursson.
Arnar Pétursson. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Arnar Pétursson setti nýtt Íslandsmet í 100 kílómetra hlaupi þegar hann hljóp í kringum Rauðvatn á Rauðvatn Ultra-hlaupamótinu í gær. 

Arnar átti magnað hlaup en hann hljóp kílómetrana hundrað á tímanum 6:45,16 klukkustundir.

Arnar hljóp því hvern kílómetra á fjórum mínútum og þremur sekúndum að meðaltali. 

Samkvæmt Arnari er þetta níundi besti tími ársins í öllum heiminum. 

Í öðru sæti hafnaði Bergsveinn Ólafsson en hann hljóp kílómetrana hundrað á tímanum 10:11:30 klukkustundir og Mari Jaresk var í þriðja sæti og fyrst kvenna á tímanum 10:53:19 klukkustundir. 

 

 

mbl.is
