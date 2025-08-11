Ísold hafnaði í 12. sæti

Evrópumót undir 20 ára í frjálsum íþróttum fór fram í Tampere í Finnlandi um helgina og var Ísold Sævarsdóttir meðal keppenda í sjöþraut. Ísold lauk keppni í 12. sæti.
Fyrsta keppnisgreinin á laugardaginn var 100 metra grindahlaup, þar sem Ísold kom í mark á tímanum 14,34 sekúndum og í hástökki stökk hún 1,56 metra.
Ísold átti svo glæsilega frammistöðu í kúluvarpi og bætti persónulegt met sitt um 79 sentímetra þegar hún kastaði 12,27 metra. Í 200 metra hlaupi kom hún í mark á 24,33 sekúndum og var því samtals með 3156 stig eftir fyrri keppnisdaginn.
Seinni dagurinn byrjaði á langstökki þar sem hún stökk 5,34 metra. Í spjótkasti kastaði hún 40,18 metra sem er hennar besti persónulegi árangur í greininni. Í lokagreininni, 800 metra hlaupi, kom hún í mark á 2:16:10 mínútum.
Ísold lauk því keppni í sjöþraut með 5358 stig og endaði í 12. sæti sem verður að teljast virkilega góður árangur.