Íþróttir | mbl | 13.8.2025 | 10:07 | Uppfært 10:27

Hádramatík í Kaplakrika (myndskeið)

Ísak Óli Ólafsson og Sigurður Bjartur Hallsson í leiknum.
Ísak Óli Ólafsson og Sigurður Bjartur Hallsson í leiknum. mbl.is/Eggert Jóhannesson

FH sigraði ÍA í fjörugum leik í Kaplakrika í Bestu deild karla í knattspyrnu sem endaði 3:2 fyrir FH og tvö rauð spjöld fóru á loft.

Haukur Andri Haraldsson og Jón Gísli Eyland Gíslason komu Skagamönnum í 2:0 eftir aðeins 20 mínútur.

Á 39. mínútu fóru Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, og Dean Martin, aðstoðarþjálfari ÍA, að rífast á hliðarlínunni, fóru langt út fyrir boðvanginn og enduðu enni í enni og uppskáru rautt spjald fyrir lætin.

Ísak Óli Ólafsson minnkaði muninn í 2:1 fyrir FH undir lok fyrri hálfleiks. Kjartan Kári Halldórsson hefði getað jafnað metin úr vítaspyrnu í uppbótartíma en Árni Marinó Einarsson varði spyrnuna.

FH fékk annað víti snemma í seinni hálfleik. Þá steig Björn Daníel Sverrisson á punktinn og sendi boltann beint á Árna í markinu.

Sigurður Bjartur Hallsson skoraði svo tvö mörk í seinni hálfleik og tryggði FH sigurinn.



