Hádramatík í Kaplakrika (myndskeið)

FH sigraði ÍA í fjörugum leik í Kaplakrika í Bestu deild karla í knattspyrnu sem endaði 3:2 fyrir FH og tvö rauð spjöld fóru á loft.
Haukur Andri Haraldsson og Jón Gísli Eyland Gíslason komu Skagamönnum í 2:0 eftir aðeins 20 mínútur.
Á 39. mínútu fóru Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, og Dean Martin, aðstoðarþjálfari ÍA, að rífast á hliðarlínunni, fóru langt út fyrir boðvanginn og enduðu enni í enni og uppskáru rautt spjald fyrir lætin.
Ísak Óli Ólafsson minnkaði muninn í 2:1 fyrir FH undir lok fyrri hálfleiks. Kjartan Kári Halldórsson hefði getað jafnað metin úr vítaspyrnu í uppbótartíma en Árni Marinó Einarsson varði spyrnuna.
FH fékk annað víti snemma í seinni hálfleik. Þá steig Björn Daníel Sverrisson á punktinn og sendi boltann beint á Árna í markinu.
Sigurður Bjartur Hallsson skoraði svo tvö mörk í seinni hálfleik og tryggði FH sigurinn.