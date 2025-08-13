Íþróttir | mbl | 13.8.2025 | 16:12

Heimsmeistarinn í tímabundið bann

Fred Kerley fyrir miðju.
Fred Kerley fyrir miðju. AFP/Jewel Samad

Fred Kerley, silfurverðlaunahafi í 100 metra spretthlaupi á Ólympíuleikunum í Tókýó, hefur verið settur í tímabundið bann fyrir að missa af þremur lyfjaprófum í röð á einu ári.

Kerley, sem sigraði 100 metra hlaupið á HM árið 2022 og fékk bronsverðlaun á ÓL í París árið 2024, lét alþjóðlega lyfjaeftirlitið í frjálsíþróttum ekki vita hvar hann var staðsettur og missti því af þremur lyfjaprófum.

„Hann tekur að eitt eða fleiri af meintum prófum sem hann missti af ætti að vera gert ógilt þar sem hann sýndi ekki gáleysi heldur vildi lyfjaeftirlitsmaðurinn ekki gera það sem sanngjarnt var miðað við aðstæður,“ sagði Howard Jacobs, lögmaður Kerley, í tilkynningu

 

mbl.is
Fleira áhugavert
Földu kynstur af hassi á sveitabæ Enga íslensku að sjá hjá Geysi Segir merkingar víðtækar og greiðsluferlið lipurt Myndskeið: Stálu úr versluninni á 20 sekúndum
Fleira áhugavert
Stórt skref í átt að borgarlínu á sunnudaginn Segir að gefa þurfi bókstöfunum tækifæri Ógnaði flugfarþegum og starfsfólki Vonast eftir „góðu samtali“ á Alþingi