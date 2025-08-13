Heimsmeistarinn í tímabundið bann

Fred Kerley, silfurverðlaunahafi í 100 metra spretthlaupi á Ólympíuleikunum í Tókýó, hefur verið settur í tímabundið bann fyrir að missa af þremur lyfjaprófum í röð á einu ári.
Kerley, sem sigraði 100 metra hlaupið á HM árið 2022 og fékk bronsverðlaun á ÓL í París árið 2024, lét alþjóðlega lyfjaeftirlitið í frjálsíþróttum ekki vita hvar hann var staðsettur og missti því af þremur lyfjaprófum.
„Hann tekur að eitt eða fleiri af meintum prófum sem hann missti af ætti að vera gert ógilt þar sem hann sýndi ekki gáleysi heldur vildi lyfjaeftirlitsmaðurinn ekki gera það sem sanngjarnt var miðað við aðstæður,“ sagði Howard Jacobs, lögmaður Kerley, í tilkynningu.