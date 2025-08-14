Íþróttir | mbl | 14.8.2025 | 9:24 | Uppfært 9:51

United-maðurinn með meðvitund

Sekou Kone er leikmaður U21 árs liðs United.
Sekou Kone er leikmaður U21 árs liðs United. Ljósmynd/MAnchester United

Leik U21 árs liðs Manchester United gegn Tamworth var hætt eftir að leikmaður liðsins, Sekou Kone, fékk slæmt höfuðhögg og lá óvígur á vellinum í gær.

Kone fékk höfuðhögg þegar hann var að verjast hornspyrnu inni í vítateig United í leiknum og lenti saman við leikmann Tamworth. Hann fékk aðhlynningu á vellinum áður en hann var borinn af vellinum og farið með hann á sjúkrahús.

United gaf seinna frá sér yfirlýsingu um að Kone væri með meðvitund, gæti tjáð sig við læknateymi United og að líðan hans væri stöðug. Hann fór á sjúkrahús í frekari rannsóknir.

 

 

Leiknum gegn Tamworth var hætt í hálfleik og staðan var 0:0.

mbl.is
