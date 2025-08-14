United-maðurinn með meðvitund

Leik U21 árs liðs Manchester United gegn Tamworth var hætt eftir að leikmaður liðsins, Sekou Kone, fékk slæmt höfuðhögg og lá óvígur á vellinum í gær.
Kone fékk höfuðhögg þegar hann var að verjast hornspyrnu inni í vítateig United í leiknum og lenti saman við leikmann Tamworth. Hann fékk aðhlynningu á vellinum áður en hann var borinn af vellinum og farið með hann á sjúkrahús.
United gaf seinna frá sér yfirlýsingu um að Kone væri með meðvitund, gæti tjáð sig við læknateymi United og að líðan hans væri stöðug. Hann fór á sjúkrahús í frekari rannsóknir.
Update on Sekou Kone after he sustained a head injury in tonight’s National League Cup game:— Manchester United (@ManUtd) August 13, 2025
Sekou is conscious, stable and communicating with United’s medical team.
He has been taken to hospital as a precaution for further checks.
❤️
Leiknum gegn Tamworth var hætt í hálfleik og staðan var 0:0.