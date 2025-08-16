Íþróttir | mbl | 16.8.2025 | 8:00

Gamla ljósmyndin: Gamli stíllinn

Morgunblaðið/Ólafur K. Magnússon

Íþrótta­deild Morg­un­blaðsins og mbl.is held­ur áfram að gramsa í mynda­safni Morg­un­blaðsins og birta á mbl.is á laug­ar­dög­um. 

Þessi frábæra íþróttaljósmynd er til í safni Morgunblaðsins en þar má sjá Skúla Guðmundsson í hástökki á Meistaramóti Íslands í frjálsum íþróttum á Melavellinum sumarið 1949. 

Ólafur K. Magnússon sem gjarnan er kallaður frumkvöðull í fréttaljósmyndun hérlendis tók myndina og smellir af á háréttu augnabliki þegar Skúli er yfir ránni. Myndin sýnir ágætlega skilning Ólafs á íþróttaljósmyndun því þar skipta staðsetningar ljósmyndarans miklu máli. 

Skúli sigraði í keppninni og varð því Íslandsmeistari í hástökki árið 1949 en hann keppti fyrir KR hérlendis en erlendis fyrir Københavns Idræts Forening í Danmörku. Ári síðar, eða í júlí árið 1950, setti Skúli Íslandsmet í greininni þegar hann vippaði sér yfir 197 cm í Kaupmannahöfn og stóð metið í áratug. Skúli var í hörkuformi sumarið 1950 en fyrr um sumarið fór hann yfir 196 cm í landskeppninni gegn Dönum. 

Skúli var einn þeirra sem keppti á EM í Osló árið 1946 en mótið er frægt í sögubókunum hjá íþróttahreyfingunni á Íslandi því þá varð Gunnar Huseby fyrsti Evrópumeistari þjóðarinnar í íþróttum. 

Skúli notar aðra aðferð til að komast yfir rána heldur en sú sem þekkt er í dag þegar keppandi leggst yfir rána ef þannig má að orði komast. Sú aðferð vakti fyrst heimsathygli á Ólympíuleikunum 1968 þegar Bandaríkjamaðurinn Dick Fosbury beitti henni og sigraði. 

Skúli komst nærri 2 metrum í hástökki með öðrum stíl (og ekki eins árangursíkum) sem gefur góða mynd af stökkkraftinum sem hann bjó yfir. 

