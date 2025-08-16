Gamla ljósmyndin: Gamli stíllinn

Íþróttadeild Morgunblaðsins og mbl.is heldur áfram að gramsa í myndasafni Morgunblaðsins og birta á mbl.is á laugardögum.
Þessi frábæra íþróttaljósmynd er til í safni Morgunblaðsins en þar má sjá Skúla Guðmundsson í hástökki á Meistaramóti Íslands í frjálsum íþróttum á Melavellinum sumarið 1949.
Ólafur K. Magnússon sem gjarnan er kallaður frumkvöðull í fréttaljósmyndun hérlendis tók myndina og smellir af á háréttu augnabliki þegar Skúli er yfir ránni. Myndin sýnir ágætlega skilning Ólafs á íþróttaljósmyndun því þar skipta staðsetningar ljósmyndarans miklu máli.
Skúli sigraði í keppninni og varð því Íslandsmeistari í hástökki árið 1949 en hann keppti fyrir KR hérlendis en erlendis fyrir Københavns Idræts Forening í Danmörku. Ári síðar, eða í júlí árið 1950, setti Skúli Íslandsmet í greininni þegar hann vippaði sér yfir 197 cm í Kaupmannahöfn og stóð metið í áratug. Skúli var í hörkuformi sumarið 1950 en fyrr um sumarið fór hann yfir 196 cm í landskeppninni gegn Dönum.
Skúli var einn þeirra sem keppti á EM í Osló árið 1946 en mótið er frægt í sögubókunum hjá íþróttahreyfingunni á Íslandi því þá varð Gunnar Huseby fyrsti Evrópumeistari þjóðarinnar í íþróttum.
Skúli notar aðra aðferð til að komast yfir rána heldur en sú sem þekkt er í dag þegar keppandi leggst yfir rána ef þannig má að orði komast. Sú aðferð vakti fyrst heimsathygli á Ólympíuleikunum 1968 þegar Bandaríkjamaðurinn Dick Fosbury beitti henni og sigraði.
Skúli komst nærri 2 metrum í hástökki með öðrum stíl (og ekki eins árangursíkum) sem gefur góða mynd af stökkkraftinum sem hann bjó yfir.