Glæsilegur sigur Willums og félaga

Willum Þór Willumsson átti þátt í glæsilegum sigri Birmingham gegn Blackburn ,2:1, í ensku B-deildinni í knattspyrnu í dag.
Willum kom inn af varamannabekknum á 88. mínútu en þá voru Birmingham marki undir.
Á 90. mínútu jafnaði Jay Stansfield metin er hann skoraði úr víti.
Sigurmarkið kom síðan á 8. mínútu uppbótartíma þegar Lyndon Dykes setti boltann í netið og magnaður sigur Willums og félaga niðurstaðan.
Það voru þó fleiri Íslendingar sem komu til sögu í ensku neðri deildunum í dag.
Stefán Teitur Þórðarson kom inn af varamannabekk Preston í 2:1 sigri gegn Leicester City og Guðlaugur Victor Pálsson mátti þola 3:2 tap er Lincoln tók á móti Plymouth í ensku C-deildinni. Guðlaugur Victor var í byrjunarliði Plymouth en fór af velli í hálfleik.