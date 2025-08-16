Íþróttir | mbl | 16.8.2025 | 17:28

Glæsilegur sigur Willums og félaga

Willum Þór Willumsson átti þátt í flottum sigri.
Willum Þór Willumsson átti þátt í flottum sigri. Ljósmynd/Alex Nicodim

Willum Þór Willumsson átti þátt í glæsilegum sigri Birmingham gegn Blackburn ,2:1, í ensku B-deildinni í knattspyrnu í dag. 

Willum kom inn af varamannabekknum á 88. mínútu en þá voru Birmingham marki undir.

Á 90. mínútu jafnaði Jay Stansfield metin er hann skoraði úr víti.

Sigurmarkið kom síðan á 8. mínútu uppbótartíma þegar Lyndon Dykes setti boltann í netið og magnaður sigur Willums og félaga niðurstaðan.

Það voru þó fleiri Íslendingar sem komu til sögu í ensku neðri deildunum í dag. 

Stefán Teitur Þórðarson kom inn af varamannabekk Preston í 2:1 sigri gegn Leicester City og Guðlaugur Victor Pálsson mátti þola 3:2 tap er Lincoln tók á móti Plymouth í ensku C-deildinni. Guðlaugur Victor var í byrjunarliði Plymouth en fór af velli í hálfleik.

mbl.is
