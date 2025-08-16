Hlynur sló 40 ára gamalt mótsmet

Íslandsmethafinn Hlynur Andrésson vann í 10.000 metra hlaupi á Meistaramótsþrennunni í frjálsíþróttum á ÍR-vellinum í Seljahverfi í dag.
Hlynur kom í mark á tímanum 29:51,01 mín og setti í leiðinni nýtt mótsmet, sem var 40 ára gamalt.
Annar í mark var Stefán Kári Smárason en hann hljóp á tímanum 31:51,98 mín. Þetta var hans fyrsta keppnishlaup.
Aðeins einn keppandi tók þátt kvennamegin en það var hún Íris Dóra Snorradóttir en hún bætti sinn besta tíma og kom í mark á tímanum 36:28,00 mín.
Helgi Sigurðsson bætti þá aldursflokkametið í greininni í flokki 60-64 ára um næstum því þrjár mínútur þegar hann kom í mark á 40:12,55 mín.