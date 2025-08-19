Íþróttir | mbl | 19.8.2025 | 19:29

Dæmd í fjögurra ára bann

Maryna Bekh-Romanchuk.
Maryna Bekh-Romanchuk. AFP/Ferenc Isza

Úkraínska frjálsíþróttakonan Maryna Bekh-Romanchuk hefur verið dæmd í fjögurra ára keppnisbann af alþjóðlega lyfja­eft­ir­lit­inu í frjálsíþrótt­um, AIU, eftir að hún féll á lyfjaprófi.

Karlhormónið testosterón mældist í blóði Bekh-Romanchuk, sem er í fremstu röð í heiminum í langstökki og þrístökki, eftir að hún fór í lyfjapróf í desember síðastliðnum.

Hin þrítuga Bekh-Romanchuk hefur til að mynda orðið Evrópumeistari í þrístökki árið 2022 og vann til silfurverðlauna á HM 2019 í langstökki og á HM 2023 en þá í þrístökki.

Hún verður í keppnisbann þar til í maí árið 2029 og missir því af næstu tveimur heimsmeistaramótum og Ólympíuleikunum í Los Angeles sumarið 2028.

Í úrskurði AIU segir að Bekh-Romanchuk hafi haldið því fram að ástæðan fyrir háu magni testosteróns í blóði hennar væri vegna meðhöndlunar við óuppgefnum sjúkdómi en ekki þótti sýnt fram á það.

mbl.is
Fleira áhugavert
Þarf að skapa grundvöll fyrir heilbrigða samkeppni Sex sagt upp hjá Seðlabankanum „Þetta hefði alveg getað farið illa“ Hraðari aflögun mælist í Krýsuvíkurkerfinu
Fleira áhugavert
Sex sagt upp hjá Seðlabankanum Felldu kjarasamning með afgerandi hætti Lögreglan í húsleitir: Grafan fundin Engar upplýsingar fengið um sérstakt eftirlit