Sóaði hæfileikunum í Bandaríkjunum

Louis Rees-Zammit hefur ákveðið að snúa aftur í rúgbí eftir eitt og hálft ár í bandarísku NFL-deildinni í ruðningi.
Athygli vakti þegar Rees-Zammit, sem er 24 ára gamall og kemur frá Wales, ákvað að segja skilið við rúgbí og prófa ruðning.
Fékk hann samning hjá Kansas City Chiefs og svo Jacksonville Jaguars en fékk ekki að spila eina einustu mínútu hjá hvorugu liðinu.
Í síðustu viku samdi hann við Bristol Bears, sem leikur í efstu deild Englands í rúgbí.
„Mér leið eins og ég væri svolítið að sóa hæfileikum mínum þarna ef ég á að vera alveg hreinskilinn. Ég reyndi mitt besta en það er erfitt að komast að í NFL-deildinni ef þú fórst ekki í gegnum háskólaboltann. Maður fær einfaldlega ekki sömu tækifæri og þeir strákar.
Það er alveg rökrétt út frá sjónarmiði þjálfara því þessir strákar hafa spilað þessa íþrótt svo lengi og það er erfitt að þjálfa einhvern í íþrótt sem viðkomandi hefur aldrei spilað áður,“ sagði Rees-Zammit í samtali við breska ríkisútvarpið.