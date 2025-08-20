Heimsmeistara vísað úr landi og hent í fangelsi

Mexíkóska hnefaleikamanninum Julio César Chávez hefur verið vísað úr landi í Bandaríkjunum og færður í fangelsi í heimalandinu. Hinn 39 ára gamli Chávez var um tíma heimsmeistari í íþróttinni.
Chávez, sem er sonur hnefaleikagoðsagnar sem ber sama nafn, var fangelsaður vegna tengsla sinna við glæpasamtökin Sinaloa, sem bandarísk stjórnvöld líta á sem hryðjuverkasamtök.
Hann var handtekinn í Bandaríkjunum í síðasta mánuði, tæpri viku eftir að hann tapaði fyrir samfélagsmiðlastjörnunni Jake Paul í Anaheim.
Chávez kom til Bandaríkjanna árið 2023 og sótti um dvalarleyfi í Bandaríkjunum skömmu síðar eftir að hann giftist bandarískum ríkisborgara.
Chávez hefur áður komist í kast við lögin en hann var dæmdur fyrir ölvunarakstur og vopnalagabrot.
Mexíkóinn varð heimsmeistari í millivigt árið 2011 og varði titil sinn í þrígang. Hann hefur unnið 54 af 62 bardögum sínum á ferlinum.