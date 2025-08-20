Íþróttir | mbl | 20.8.2025 | 10:19

Heimsmeistara vísað úr landi og hent í fangelsi

Julio Cesar Chávez í bardaganum við Jake Paul.
Julio Cesar Chávez í bardaganum við Jake Paul. AFP/Harry How

Mexíkóska hnefaleikamanninum Julio César Chávez hefur verið vísað úr landi í Bandaríkjunum og færður í fangelsi í heimalandinu. Hinn 39 ára gamli Chávez var um tíma heimsmeistari í íþróttinni.

Chávez, sem er sonur hnefaleikagoðsagnar sem ber sama nafn, var fangelsaður vegna tengsla sinna við glæpasamtökin Sinaloa, sem bandarísk stjórnvöld líta á sem hryðjuverkasamtök.

Hann var handtekinn í Bandaríkjunum í síðasta mánuði, tæpri viku eftir að hann tapaði fyrir samfélagsmiðlastjörnunni Jake Paul í Anaheim.

Chávez kom til Bandaríkjanna árið 2023 og sótti um dvalarleyfi í Bandaríkjunum skömmu síðar eftir að hann giftist bandarískum ríkisborgara.

Chávez hefur áður komist í kast við lögin en hann var dæmdur fyrir ölvunarakstur og vopnalagabrot.

Mexíkóinn varð heimsmeistari í millivigt árið 2011 og varði titil sinn í þrígang. Hann hefur unnið 54 af 62 bardögum sínum á ferlinum.

