Guðrún blandar sér í HM-baráttuna

Sleggjukastarinn Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir endaði í öðru sæti á Pal Memeth Memorial-mótinu í Ungverjalandi í gær er hún kastaði 69,99 metra og bætti sinn besta árangur.
Kastið er sjö sentímetrum lengra en hennar næstbesta kast. Var Guðrún einum sentímetra frá því að verða önnur íslenska konan til að kasta sleggju 70 metra en Íslandsmethafinn Elísabet Rut Rúnarsdóttir er sú eina sem hefur afrekað slíkt til þessa.
Með kastinu er Guðrún að blanda sér í baráttuna um að ná í sæti á HM í Tókýó sem fram fer dagana 13.-21. september næstkomandi.